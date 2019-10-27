Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

Молдавское министерство экономики сделало свой расклад по поводу обменного курса сразу на три года: американский доллар будет "на коне".

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики инфраструктуры страны.

"Молдавский лей обесценился по отношению к основным валютам. С начала 2019 года национальное платежное средство подешевело на 4% по отношению к доллару (с 17,14 лея за доллар на 1 января 2019-го до 17,83 на конец августа). По отношению к евро молдавский лей обесценился на 1,2%", - сказано в отчете Минэкономики.

Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару составит 18,47 лея, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.

Курс лея к доллару США

(данные Минэкономики) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Среднегодовой курс 18,82 19,92 18,49 16,8 17,74 18,47 19,05 19,63 На конец года 19,66 19,98 17,1 17,14 18 18,94 19,5 20,1

Прогноз до конца года

К концу 2019 года, как отметили в Минэкономики, курс достигнет 18 леев за доллар.

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik заявил, что до конца года молдавский лей проявит стабильность и сохранит свои позиции.

"Мы видим достаточно серьезные колебания между долларом и евро. Эти колебания связаны между собой и являются следствием разных факторов политических, экономических, геополитических. Так или иначе эти колебания влияют на курс молдавского лея по отношению к доллару и евро", - отметил эксперт.

Он пояснил, что взлеты и падения национальной валюты Молдовы происходят во многом не из-за внутренних факторов, а из-за внешних. Как считает эксперт, молдавская экономика довольно специфическая, "и факторов, которые могут сильно повлиять на эволюцию молдавского лея не так уж и много".

"Надо брать во внимание и то, что в этом году Молдова получает более высокий уровень грантов и кредитов из-за рубежа. Это тоже вливание валюты в молдавскую экономику, что тоже влияет на укрепление лея. Исходя из этих факторов, думаю, что молдавский лей останется стабильным. Может быть и будет определенное не очень сильное давление в зимний период, когда республика импортирует очень много энергоресурсов. Но все-таки не думаю, что это сильно повлияет на изменения молдавского лея", - отметил Гырбу.

По его мнению, у Национального банка республики есть возможности поддерживать лей на том же самом уровне в среднесрочной перспективе.

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"До конца года лей сохранит свой обменный курс, который мы сейчас видим по отношению к другим валютам", - заключил экономист.

Осенняя депрессия иностранных валют

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. В сентябре лей укрепился сразу и к доллару, и к евро.

За первый месяц осени доллар к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 17,8322 до 17,7335 (-0,6%), вернувшись к уровням начала августа, и отыграв назад весь рост последнего летнего месяца.

В октябре доллар продолжил хандрить. С начала месяца он потерял порядка 1,3%. Евро же практически не изменился в цене, но находится на позитиве.

В чем хранить деньги?

Один из самых злободневных вопросов, который интересует многих, в чем хранить сбережения. Довольно большой процент населения республики живет за счет денежных переводов из-за рубежа, которые поступают в иностранной валюте.

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Оставлять деньги в евро либо долларах, или все-таки менять их на леи - таким вопросом задаются жители страны.

Sputnik, опросив экспертов, узнал, что, к примеру, чиновники считают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. А вот экономические эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.

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