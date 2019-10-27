Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики инфраструктуры страны.
"Молдавский лей обесценился по отношению к основным валютам. С начала 2019 года национальное платежное средство подешевело на 4% по отношению к доллару (с 17,14 лея за доллар на 1 января 2019-го до 17,83 на конец августа). По отношению к евро молдавский лей обесценился на 1,2%", - сказано в отчете Минэкономики.
Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару составит 18,47 лея, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.
|Курс лея к доллару США
(данные Минэкономики)
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|Среднегодовой курс
|18,82
|19,92
|18,49
|16,8
|17,74
|18,47
|19,05
|19,63
|На конец года
|19,66
|19,98
|17,1
|17,14
|18
|18,94
|19,5
|20,1
Прогноз до конца года
К концу 2019 года, как отметили в Минэкономики, курс достигнет 18 леев за доллар.
Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik заявил, что до конца года молдавский лей проявит стабильность и сохранит свои позиции.
"Мы видим достаточно серьезные колебания между долларом и евро. Эти колебания связаны между собой и являются следствием разных факторов политических, экономических, геополитических. Так или иначе эти колебания влияют на курс молдавского лея по отношению к доллару и евро", - отметил эксперт.
Он пояснил, что взлеты и падения национальной валюты Молдовы происходят во многом не из-за внутренних факторов, а из-за внешних. Как считает эксперт, молдавская экономика довольно специфическая, "и факторов, которые могут сильно повлиять на эволюцию молдавского лея не так уж и много".
"Надо брать во внимание и то, что в этом году Молдова получает более высокий уровень грантов и кредитов из-за рубежа. Это тоже вливание валюты в молдавскую экономику, что тоже влияет на укрепление лея. Исходя из этих факторов, думаю, что молдавский лей останется стабильным. Может быть и будет определенное не очень сильное давление в зимний период, когда республика импортирует очень много энергоресурсов. Но все-таки не думаю, что это сильно повлияет на изменения молдавского лея", - отметил Гырбу.
По его мнению, у Национального банка республики есть возможности поддерживать лей на том же самом уровне в среднесрочной перспективе.
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"До конца года лей сохранит свой обменный курс, который мы сейчас видим по отношению к другим валютам", - заключил экономист.
Осенняя депрессия иностранных валют
Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. В сентябре лей укрепился сразу и к доллару, и к евро.
В октябре доллар продолжил хандрить. С начала месяца он потерял порядка 1,3%. Евро же практически не изменился в цене, но находится на позитиве.
В чем хранить деньги?
Один из самых злободневных вопросов, который интересует многих, в чем хранить сбережения. Довольно большой процент населения республики живет за счет денежных переводов из-за рубежа, которые поступают в иностранной валюте.
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Оставлять деньги в евро либо долларах, или все-таки менять их на леи - таким вопросом задаются жители страны.
Sputnik, опросив экспертов, узнал, что, к примеру, чиновники считают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. А вот экономические эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.
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