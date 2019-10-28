Перевозчики жестко критикуют власть: что это спровоцировало

Молдавские транспортные компании, которые занимаются экспортными поставками в Россию, просят правительство республики, в частности, Минэкономики решить в срочном порядке проблему дефицита разрешений для национальных операторов.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений недостаточно для наших перевозчиков. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий, сообщает sputnik.md.

Представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует некомпетентность и непрозрачность по отношению к игрокам рынка.

"Ждем, что министерство экономики будет транспарентнее в том, чтобы отвечать на запросы операторов. Почему министр молчал, когда было известно, что этих авторизаций на экспорт не хватит, и почему не были сделаны необходимые обращения российской стороне до 16 октября", - сказала Силвия Вынту.

По ее словам, представители Минэкономики "не должны от бегать от перевозчиков, как это делает госсекретарь Минэкономики". "Если есть информация, то передайте ее в Нацагентство автотранспорта, чтобы мы знали", - отметила она.

Еще один представитель транспортной компании Елена Цыгану отметила, что государство не понимает важность экономической деятельности транспортных операторов, занимающихся экспортом.

"Мы хотим, чтобы государство поняло, что мы единственные, кто приносит валюту в страну, и хотим, чтобы она оставалась здесь. Перевозчики никогда не обращались за поддержкой к государству, потому что эта отрасль была разработана и модернизирована при исключительной поддержке операторов рынка", - сказала Цыгану.

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По ее словам, все было сделано транспортными операторами самостоятельно. "Мы рисковали, брали кредиты у банков, чтобы попасть в ситуацию, когда госсекретарь не хочет с нами разговаривать. Наверное, поэтому мы заслуживаем отдельное министерство", - сказала собеседница.

И представитель транспортной компании с севера страны Игорь Филип отметил, что вместе со сменой власти перевозчики ожидали, что дела в отрасли изменятся в лучшую сторону, а в руководство министерства пришли компетентные люди. Однако, по его мнению, этого не произошло.

Позиция Минэкономики

Глава министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Вадима Брынзана, дефицит авторизаций на экспорт в Россию возник еще в начале июля этого года.

"После многочисленных неудавшихся попыток руководства Республики Молдова увеличить число разрешений, Минэкономики в письме, адресованном Минтранспорта Российской Федерации, обратилось с просьбой предоставить дополнительной квоты авторизаций. Нам удалось получить 1250 разрешений в результате переговоров в рамках смешанной молдавско-российской комиссии", - отметил Брынзан.

Однако, по его словам, эта квота не покрывает потребности национальных перевозчиков. Как рассказал министр экономики, этот вопрос был поднят повторно, в том числе в рамках встречи с главой Минтранспорта России Евгением Дитрихом. Она состоялась 1 сентября.

"На встрече меня проинформировали о нескольких существующих проблемах: неиспользование отечественными экспортерами разрешений, выданных российским перевозчикам, - около 8000 неиспользованных авторизаций на 1 сентября 2019 года", - подчеркнул Брынзан.

Другими словами, как пояснил министр, экспортеры из Республики Молдова могут использовать разрешения, выданные российским перевозчикам для отправки товаров в Россию, даже если лимит авторизаций, выданный молдавским перевозчикам, уже исчерпан.

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Еще одна проблема касается несоответствия между платой за пользование дорогами в Республике Молдова. "С российских перевозчиков взимают сбор больше в Молдове, чем с местных. Хотя в России сбор одинаков для всех перевозчиков независимо от их происхождения", - отметил Брынзан.

Другая проблема касается того, что "некоторые отечественные перевозчики, которым были выданы авторизации, не используют их, создавая таким образом искусственный дефицит (1768 разрешений выдано, но не использованы на 17 октября)".

На данный момент Минэкономики Молдовы повторно запросило выдать на 2019 год дополнительную квоту в семь тысяч авторизаций. Молдова повторно выразила позицию, что хотела бы обсудить полную либерализацию в сфере международных перевозок с Российской Федерацией.

Квота разрешений на ввоз в Российскую Федерацию ежегодно согласовывается между Республикой Молдова и Российской Федерацией на заседаниях Совместных комиссий в конкретных областях, а обмен разрешениями обычно делается в начале каждого года.

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