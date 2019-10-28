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Приднестровские предприятия расширяют свое присутствие на белорусском рынке

CC0 / Pixabay / geralt
Экономика
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Sputnik Молдова

Завод "Электромаш" получил эксклюзивного поставщика своей продукции на промышленном рынке Белоруссии.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Завод "Электромаш" расширяет дилерскую сеть на территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Новый договор был подписан между приднестровским предприятием и минским "Силовые машины", в соответствии с которым последние получают эксклюзивное право на поставку электрических машин производства "Электромаш" промышленным потребителям Белоруссии.

"Завод расширяет сеть с целью исследования рынка, а также для продвижения и реализации выпускаемой продукции", - отметили на предприятии.

Электрометаллургический завод
© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Силовые машины" и "Электромаш" связывает многолетнее сотрудничество. Теперь оно перешло на новый этап – соглашение позволит "Электромашу" увеличить свое присутствие на тендерных площадках Белоруссии.

Еще один важный фактор в расширении сотрудничества сторон - заключение договора об организации торгового склада и сервисного центра на производственных площадках белорусского предприятия. Он будет предназначен для выполнения работ по гарантийному и постгарантийному обслуживанию продукции Электромаша", а также для оказания услуг по проведению пусконаладочных и монтажных работ на объектах эксплуатации.

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Теги:
предприятие, рынок сбыта, рынок, Завод "Электромаш", Приднестровье


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