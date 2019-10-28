Приднестровские предприятия расширяют свое присутствие на белорусском рынке

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Завод "Электромаш" расширяет дилерскую сеть на территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Новый договор был подписан между приднестровским предприятием и минским "Силовые машины", в соответствии с которым последние получают эксклюзивное право на поставку электрических машин производства "Электромаш" промышленным потребителям Белоруссии.

"Завод расширяет сеть с целью исследования рынка, а также для продвижения и реализации выпускаемой продукции", - отметили на предприятии.

"Силовые машины" и "Электромаш" связывает многолетнее сотрудничество. Теперь оно перешло на новый этап – соглашение позволит "Электромашу" увеличить свое присутствие на тендерных площадках Белоруссии.

Еще один важный фактор в расширении сотрудничества сторон - заключение договора об организации торгового склада и сервисного центра на производственных площадках белорусского предприятия. Он будет предназначен для выполнения работ по гарантийному и постгарантийному обслуживанию продукции Электромаша", а также для оказания услуг по проведению пусконаладочных и монтажных работ на объектах эксплуатации.