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Денежные купюры: доллары США, евро, рубли

Евро и доллар гнут свою линию: курс валют на вторник

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Sputnik Молдова

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на вторник, 29 октября. На валютном рынке – штиль. Основные валюты хоть и будут настроены позитивно, но существенных изменений в их поведении не предвидится.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Евро за сутки отнимет у молдавского лея один бан и расположится на уровне в 19,4413 лея.

Доллар будет немного настойчивее. "Зеленый" станет тверже на четыре бана и займет отметку в 17,5219 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе во вторник окажется российский рубль, который подорожает до 0,2751 лея, украинская гривна укрепится до 0,6984 лея, а румынский лей -  до 4,087 в пересчете на нацвалюту.

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