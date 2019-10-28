Евро и доллар гнут свою линию: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на вторник, 29 октября. На валютном рынке – штиль. Основные валюты хоть и будут настроены позитивно, но существенных изменений в их поведении не предвидится.

Евро за сутки отнимет у молдавского лея один бан и расположится на уровне в 19,4413 лея.

Доллар будет немного настойчивее. "Зеленый" станет тверже на четыре бана и займет отметку в 17,5219 лея.

Прогноз Минэкономики: курс лея продолжит падение в 2019-2022 годах>>>

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе во вторник окажется российский рубль, который подорожает до 0,2751 лея, украинская гривна укрепится до 0,6984 лея, а румынский лей - до 4,087 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK