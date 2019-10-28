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КПП Кучурганы

Приднестровские таможенники развивают связи с российскими коллегами

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Sputnik Молдова

Представители таможенной службы России оценили взаимодействие с приднестровскими коллегами как весьма позитивное.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Делегация таможенного комитета Приднестровья приняла участие в московском Международном таможенном форуме – 2019.  В рамках визита состоялась встреча, посвященная проблематике экспорта приднестровских товаров в Российскую Федерацию.

"Наши представители рассказали, с какими трудностями сталкиваются приднестровские предприятия-экспортеры. Стороны обсудили дополнительные механизмы по упрощению ввоза товаров на территорию России при условии сохранения эффективного таможенного контроля", - отметили в таможенной службе Приднестровья.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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По словам главы таможни Виталия Нягу, протоколы, которые были подписаны ранее, полностью реализованы.

"Информационный обмен работает в полной мере. Мы готовы и далее представлять интересы нашего бизнеса на территории Российской Федерации и оперативно реагировать на проблемные вопросы, которые возникают при пересечении границы и прохождении этапов таможенного администрирования", - подчеркнул Нягу.

Представители руководства таможенной службы России со своей стороны оценили взаимодействие с приднестровской таможней как достаточно позитивное.

Делегация приднестровской таможенной службы посещает Международный таможенный форум ежегодно. Всего в этом году в нем приняли участие представители таможенных администраций из почти 30 стран мира.

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