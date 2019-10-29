21:08 29 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Уборка кукурузы

Агрофирмам в Приднестровье дадут отсрочку по выплате кредитов

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Экономика
Получить короткую ссылку
18 0 0
Sputnik Молдова

Сельхозпроизводителям банки могут продлить срок выплаты кредита в случае, если они потеряли часть своего урожая.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским аграриям предоставят отсрочку по кредитам в случае потери части их урожая. Минэкономразвития приднестровского региона подготовил соответствующие рекомендательные письма в адрес всех банков. По словам замминистра Алевтины Слинченко, они готовы идти навстречу аграриям. Более того, уже две организации воспользовались этой возможностью.

"Были указаны направления господдержки по возможности пролонгации действующих кредитов сроком до одного года, а также более льготные условия кредитования для организаций сельского хозяйства, которые понесли потери урожая до 25% объема", – рассказала Слинченко.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Аграриям на заметку: как спасти урожай и получить максимальную прибыль
Подобные условия распространяются на сельхозпроизводителей, взявших кредиты в Фонде госрезерва. Здесь действует механизм предоставления заемных ресурсов, где прописано, что если убытки составят более 25% от кредита, по решению Наблюдательного совета фонда (при наличии заключения минсельхоза и Торгово-промышленной палаты) рассматривается вопрос по предоставлению отсрочки сроком до одного года.

По теме

Молдавские яблоки - на вес золота: как их можно с выгодой продавать в России
Какие фрукты и во сколько стран Молдова экспортировала в 2019 году
Теги:
урожай, выплаты, кредиты, сельхозпроизводители, аграрии, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
Ракетные комплексы С-300 перебросили в Таджикистан
Ракетные комплексы С-300 перебросили в Таджикистан - видео
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться