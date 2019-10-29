Агрофирмам в Приднестровье дадут отсрочку по выплате кредитов

Сельхозпроизводителям банки могут продлить срок выплаты кредита в случае, если они потеряли часть своего урожая.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским аграриям предоставят отсрочку по кредитам в случае потери части их урожая. Минэкономразвития приднестровского региона подготовил соответствующие рекомендательные письма в адрес всех банков. По словам замминистра Алевтины Слинченко, они готовы идти навстречу аграриям. Более того, уже две организации воспользовались этой возможностью.

"Были указаны направления господдержки по возможности пролонгации действующих кредитов сроком до одного года, а также более льготные условия кредитования для организаций сельского хозяйства, которые понесли потери урожая до 25% объема", – рассказала Слинченко.

Подобные условия распространяются на сельхозпроизводителей, взявших кредиты в Фонде госрезерва. Здесь действует механизм предоставления заемных ресурсов, где прописано, что если убытки составят более 25% от кредита, по решению Наблюдательного совета фонда (при наличии заключения минсельхоза и Торгово-промышленной палаты) рассматривается вопрос по предоставлению отсрочки сроком до одного года.