Агрофирмам в Приднестровье дадут отсрочку по выплате кредитов

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским аграриям предоставят отсрочку по кредитам в случае потери части их урожая. Минэкономразвития приднестровского региона подготовил соответствующие рекомендательные письма в адрес всех банков. По словам замминистра Алевтины Слинченко, они готовы идти навстречу аграриям. Более того, уже две организации воспользовались этой возможностью.
"Были указаны направления господдержки по возможности пролонгации действующих кредитов сроком до одного года, а также более льготные условия кредитования для организаций сельского хозяйства, которые понесли потери урожая до 25% объема", – рассказала Слинченко.