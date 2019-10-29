Как поведут себя доллар и евро: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на среду, 30 октября. На валютном рынке без особых изменений - основные игроки не спешат предпринимать какие-то резкие шаги. Молдавский "лев" держит оборону.

Евро за сутки уступит молдавскому лею один бан и расположится на уровне в 19,4357 лея.

Доллар наоборот отнимет у нацвалюты еще один бан и разместится на отметке в 17,5372 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в среду окажется румынский лей, который укрепится до 4,0871 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль незначительно подешевеет до 0,2743 лея, а украинская гривна - до 0,6971.

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