19:28 29 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Доллары и евро

Как поведут себя доллар и евро: курс валют на среду

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
Получить короткую ссылку
43 0 0
Sputnik Молдова

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на среду, 30 октября. На валютном рынке без особых изменений - основные игроки не спешат предпринимать какие-то резкие шаги. Молдавский "лев" держит оборону.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

Евро за сутки уступит молдавскому лею один бан и расположится на уровне в 19,4357 лея.

Доллар наоборот отнимет у нацвалюты еще один бан и разместится на отметке в 17,5372 лея.

Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн>>>

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в среду окажется румынский лей, который укрепится до 4,0871 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль незначительно подешевеет до 0,2743 лея, а украинская гривна - до 0,6971.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Валютный прогноз на месяц: евро и доллар готовят сюрпризы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
Милитаристские фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией
Милитаристские фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться