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В сельском хозяйстве отмечен рост производства на три процента

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Экономика
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29 0 0
Sputnik Молдова

В растениеводстве объем продукции вырос более чем на 7 процентов, а в животноводстве зафиксировано падение почти на 5 процентов.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских, фермерских и домашних хозяйствах в январе-сентябре 2019 года, по предварительным оценкам, составило 24,1 миллиона леев.

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По данным Национального бюро статистики, в сопоставимых ценах это означает общий рост сельхозпроизводства на 3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Рост был обусловлен увеличением объема продукции растениеводства на 7,4% на фоне сокращения объемов животноводческой продукции на 4,9%.

По предварительным данным, на 1 октября 2019 года урожай зерновых и зернобобовых культур (по весу после обработки) в хозяйствах всех категорий составил более 2 миллионов тонн (на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе урожай кукурузы составил 731,5 тысячи тонн (на 37,7% больше); бобовых - 57,2 тысячи тонн (на 25,5% больше); пшеницы - 1,12 миллиона тонн (на 2,9% меньше); ячменя - 167,3 тысячи тонн (на 4,6% меньше).

В животноводстве отмечено уменьшение производства крупного рогатого скота и птицы на 5,1%, а производства молока — на 9,3%. Вместе с тем увеличилось производство яиц — на сельскохозяйственных предприятиях на 10,8% и в домашних хозяйствах на 7,7%.

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Теги:
сельское хозяйство


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