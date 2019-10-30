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Бизнес-встреча, иллюстративное фото.

Еще один форум в Кишиневе - о чем договорятся бизнесмены из Польши и РМ

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Sputnik Молдова

В середине ноября в молдавской столице на диалоговой площадке встретятся бизнесмены из двух стран, которые смогут заключать экспресс-контракты напрямую и без посредников.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В четверг, 14 ноября, в Кишиневе пройдет Молдо-польский экономический форум, на который съедутся сотни предпринимателей и зарубежных инвесторов. Одной из целей масштабного мероприятия станет увеличение товарооборота между двумя странами, экспорта молдавской винодельческой и плодоовощной продукции на польский рынок. 

Как сообщили в Торгово-промышленной палате Молдовы, в мероприятии примут участие представители и руководители винодельческих компаний и предприятий. которые смогут обменяться опытом со своими молдавскими коллегами, а также установить кооперационные связи и даже договориться на перспективу о создании совместных производств.
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© Sputnik / Osmatesco
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Также будут обсуждаться вопросы, связанные с экологией, развитием логистики, водоснабжением населенных пунктов, развитием предприятий, производящих косметику. 

Важной особенностью экономического форума станет возможность заключения прямых контрактов предпринимателями, которыми удастся достичь договоренностей между собой. Здесь же в Кишиневе они смогут подписать протоколы о намерениях, а, может, даже и контракты и начать процесс кооперации, привлечения польских инвестиций в молдавский бизнес. 

Молдо-польский экономический форум пройдет по адресу: улица Мештерул Маноле, 12/2. 

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Теги:
форум, торговля, экономика, Молдова, Польша, бизнесмены


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