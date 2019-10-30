Нацбанк Молдовы принял решение: кого это коснется

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на уровне 7,5% годовых.
Это решение принято на заседании Исполкома в среду.
Остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 10,5% и по депозитам overnight — 4,5% годовых.
При этом сохранился на ныне действующем уровне норматив обязательных резервов, то есть планка в 42,5% остается в силе.
"Решение принято в результате оценки последних внутренних и внешних макроэкономических данных", - отметили в Нацбанке.
Таким образом, как пояснили в ведомстве, прогноз по инфляции остается в силе, и инфляционное давление сохранится до конца текущего года. Это будет определяться, в основном, совокупным спросом, увеличением удельной стоимости рабочей силы и сезонными эффектами.
"Ситуация изменится в первом квартале 2020 года, когда инфляция начнет снижаться", - отметили в Нацбанке.
В сентябре годовой уровень инфляции составил 6,3%. Это вписывается в прогнозы.
Следующее заседание Исполкома НБМ по денежной политике запланировано на 11 декабря.
Следует отметить, что в последний раз НБМ менял базисную ставку рефинансирования 31 июля, увеличив ее тогда с 7% до 7,5%.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK