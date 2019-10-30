Как доллар и евро завершают октябрь: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на четверг, 31 октября. Молдавский "лев" пробует удерживать оборону, но некоторым основным игрокам он все-таки уступит позиции. Так, евро за сутки укрепится на пять банов и расположится на уровне 19,4851 лея.

Доллар будет в негативе, но практически не изменится в цене. В четверг "зеленый" торгуется по 17,5329 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период подешевел сильнее - на 1,8%. За второй осенний месяц евро укрепился примерно на 0,6%, а доллар наоборот уступил порядка 1%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в четверг окажется российский рубль, который укрепится до 0,2747 лея. Украинская гривна подорожает до 0,7023 лея, а румынский лей - до 4,0963 в пересчете на нацвалюту.

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