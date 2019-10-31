Из чего складываются цены на авиабилеты для граждан Молдовы

Что входит в стоимость авиабилета, и как формируются минимальные цены - об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Первая часть цены - сборы и таксы на авиабилеты. Так называют аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов.

Сюда входит плата за обслуживание самолетов и пассажиров, обеспечение безопасности и так далее. Таксы устанавливаются комиссией аэропорта. Это то, сколько каждый перевозчик обязан оставить в аэропорту за каждого перевезенного пассажира.

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В сборы входят: страховой, сервисный, топливный. Существуют сборы для обслуживания воздушных судов, выполняющих рейсы вне утвержденного сезонного расписания полетов в Международном Аэропорту Кишинева. За полет над иностранной территорией, за вылет самолета из другого аэропорта. Плата за услуги по предоставлению спецтранспорта для обслуживания ВС (предоставление пожарной машины, предоставление автопогрузчика, предоставление автомобиля с подъемным кузовом).

Аэропортовые сборы

Посадочный сбор за каждый взлет или посадку составляет - 7 евро за тонну максимальной взлетной массы

Тариф за обслуживание пассажиров 6,2 евро/пассажир

Тариф за обеспечение авиационной безопасности вылетающего (пассажирского воздушного судна) 2,5 евро/пассажир

Сбор за сверхнормативную стоянку - нормативная стоянка: 3 часа для пассажирских ВС 1,71 тонну максимальной взлетной массы

Тариф за модернизацию аэропорта евро/пассажир вылетающий 9 евро

Вторая часть цены за авиабилет — это тариф

Тариф — это стоимость перелета, установленная авиакомпанией.

Его размер определяет авиакомпания. Величина тарифа зависит от политики авиакомпании, протяженности маршрута, класса бронирования и сезона (в сезон отпусков, тарифы повышаются).

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"Все эти сборы на одного человека составляют порядка 26 евро, на одного пассажира. Поэтому любой лоукостер, если даже он задался целью бесплатно провозить, например, только молдаван по акции, в любом случае, только нашему аэропорту где-то 25 евро за каждого пассажира нужно оставить", - отметил консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат.

© Sputnik / Из чего состоит стоимость авиабилета

Почему меняется цена на авиабилеты

Цена может зависеть также от заполняемости самолета, от акций и скидок, которые организовывает авиакомпания.

Есть такое понятие, как эластичность спроса. Это изменение спроса как реакция на изменение цены. В авиации эластичность спроса обычно большая. Если мы понижаем цену на 1%, то обычно спрос повышается на 3%.

"Если с Кишинева до Москвы при цене 100% в один конец у нас 100 000 пассажиров в год. А если мы цену снизим на 50%, то спрос возрастет примерно на 300%. То есть когда падает цена, то спрос растет гораздо быстрее, чем падает цена", - рассказал Тофилат.

"Но чисто теоретически перевозчик вполне может продавать билет дешевле стоимости.

Что объясняется теорией предельного дохода. Перевозчик может продавать даже дешевле тарифов и сборов - это, кстати, современная стезя хардкорного лоукостера. Когда я завлекаю пассажира за бесплатно, а дальше раскручу его на багаж, регистрацию, какие-нибудь продажи на борту", - пояснил эксперт.

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Он отметил, что пассажиропоток в нашей стране растет в последние годы от 10% в год. Этому поспособствовало несколько факторов: введение безвизового режима, открытое небо с Европой, когда были сняты все количественные ограничения на воздушные перевозки между Молдовой и Европой, а также снятие количественных ограничений с РФ. Это привело к конкуренции и понижению цены и как следствие к повышению спроса.

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