Чистая энергия: достигнет ли Молдова целей, поставленных в 2020 году

Еще в 2007 году Молдова взяла на себя обязательства обеспечить частичный переход на альтернативные источники энергии. Предполагалось, что к 2020-му доля энергии, получаемой от солнца, ветра и биомассы в общем объеме потребления составит 20%.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Поставленных к 2020 году целей по внедрению альтернативных источников энергии удалось достичь лишь частично.

Как отметил начальник отдела по финансированию, внедрению и монитору проектов при Агенстве энергоэффективности Николай Соловьев, в той части, которая касается использования биомассы, дела идут хорошо.

За последние годы в Молдове открылось множество предприятий по переработке соломы и изготовлению из нее брикетов и пеллетов - прессованных гранул, которые используются в качестве топлива. Параллельно с этим социальные учреждения во многих населенных пунктах были переведены на отопление биомассой. Совсем иначе обстоят дела с продвижением в Молдове солнечных батарей. Говорить о полноценном развитии этого направления пока не приходится.

"Правительство выполнило свои обязательства, и утвердило необходимую законодательную базу. При этом остаются два основных препятствия - доступ к финансированию и доступ к технологиям. Мы их импортируем, и они постоянно дорожают", - заявил Соловьев.

Около 20 зданий на юге Молдовы будут оснащены системой отопления на биомассе>>>

Чиновник отметил, что с 2013 по 2018 год инвестиции государства в оснащение солнечными панелями общественных учреждений составили 600 миллионов леев. В основном это - крупные проекты в общественных зданиях.

Кому выгодны солнечные панели

Стоимость солнечных батарей остается высокой для молдавских покупателей. Поэтому реальную экономию сегодня могут почувствовать те, кто устанавливает системы с большой мощностью. Они быстрее окупаются - примерно за 5-7 лет. Например, солнечными коллекторами с 2015 года пользуется республиканский центр по протезированию. С их помощью подогревается вода для пациентов, которые пользуются услугами бальнеотерапии.

"Температура воды на входе в сеть составляет 17-20 градусов как летом, так и зимой. А нам для пациентов надо 45-50 градусов. С помощью солнечных коллекторов мы подогреваем часть воды до нужной температуры", - рассказал начальник отдела по техническому обеспечению Николай Рошка.

Благодаря солнечным батареям учреждение ежегодно экономит пятую часть расходов на тепло, которое раньше получали за счет газа. Агентство энергоэффективности тем временем готовится предложить экономическим агентам более современную систему - поликристаллические панели. Их установили на крыше одного из административных зданий Кишинева. Такие панели тоньше мобильного телефона и не имеют каркаса снизу, что сокращает расходы на их установку. Если экономия электроэнергии будет выгодна, проект будут продвигать среди предпринимателей.

Ситуация в энерго-секторе Молдовы: край или за краем?>>>

Энергия дешевеет, но цены все равно кусаются

Как рассказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну для крупных предприятий тариф на солнечную энергию сегодня составляет порядка 1 лея 55 банов.

Это примерно на четверть дешевле, чем энергия из общей сети. Но такая экономия пока не доступна для бытовых потребителей.

По словам собеседника, на малые установки цены пока еще сравнительно высокие. Они не такие страшные как 10 лет назад, когда киловатт установленной мощности стоил шесть тысяч долларов.

Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину>>>

"Сейчас цена упала до тысячи, а некоторых случаях до 800 долларов. Это ощутимая разница. Но в то же время, сказать нашему человеку, что на установку солнечных панелей для дома понадобится от трех до пяти тысяч евро - многих эта сумма испугает", - поделился соображениями эксперт.

По словам Унгуряну, срок окупаемости для малых установок составляет от 8-ми до 10-ти лет. Кроме того, полностью отключиться от централизованных сетей, установив несколько панелей, не получится. Для межсезонья и пасмурных дней надо будет продумывать системы по накоплению солнечной энергии.

Перейдет ли Молдова на альтернативные источники энергии>>>

Унгуряну считает, что применение энергии солнца может получить более интенсивное развитие, если государство будет дополнительно стимулировать граждан, покупающих системы по выработке чистой энергии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK