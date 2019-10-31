Молдова получит от ЕС в качестве помощи почти 25 миллионов евро

Финансовая поддержка оказана для поддержки проведения реформ и возобновилась летом 2019 года после двухлетнего перерыва.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Еврокомиссия одобрила предоставление Молдове нового транша финансовой поддержки размером в 24,85 миллиона евро. Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.

В кабмине подчеркнули, что эти деньги направят на повышение качества работы полиции, рост экономических возможностей сельского хозяйства и развитие сельской местности.

Евросоюз возобновил бюджетную поддержку и оказание макрофинансовой помощи в июле 2019 года после двухлетнего перерыва.

Как подчеркнули в кабмине, это должно поддержать проведение структурных реформ, без успешной реализации которых денежной помощи страна не получит.

С июля ЕС предоставил Молдове на эти цели 73,54 миллиона евро. До конца этого года планируется получить еще 40 миллионов в качестве макрофинансовой помощи.

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