Молдова получит от ЕС в качестве помощи почти 25 миллионов евро

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Еврокомиссия одобрила предоставление Молдове нового транша финансовой поддержки размером в 24,85 миллиона евро. Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.
В кабмине подчеркнули, что эти деньги направят на повышение качества работы полиции, рост экономических возможностей сельского хозяйства и развитие сельской местности.
"Для продолжения реформы полиции средства выделят на улучшение условий и качества образования в центрах по подготовке полицейских, внедрение системы профессионального формирования, а также на улучшение условий в изоляторах предварительного содержания", - отметили в правительстве.
Евросоюз возобновил бюджетную поддержку и оказание макрофинансовой помощи в июле 2019 года после двухлетнего перерыва.
Как подчеркнули в кабмине, это должно поддержать проведение структурных реформ, без успешной реализации которых денежной помощи страна не получит.
С июля ЕС предоставил Молдове на эти цели 73,54 миллиона евро. До конца этого года планируется получить еще 40 миллионов в качестве макрофинансовой помощи.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK