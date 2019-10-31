19:05 31 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.53
  • RUB0.27
  • RON4.10
  • UAH0.70
Поиск
Пачки евро

Молдова получит от ЕС в качестве помощи почти 25 миллионов евро

CC0 / Pixabay / Pijon
Экономика
Получить короткую ссылку
19 0 0
Sputnik Молдова

Финансовая поддержка оказана для поддержки проведения реформ и возобновилась летом 2019 года после двухлетнего перерыва.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Еврокомиссия одобрила предоставление Молдове нового транша финансовой поддержки размером в 24,85 миллиона евро. Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.

В кабмине подчеркнули, что эти деньги направят на повышение качества работы полиции, рост экономических возможностей сельского хозяйства и развитие сельской местности.

"Для продолжения реформы полиции средства выделят на улучшение условий и качества образования в центрах по подготовке полицейских, внедрение системы профессионального формирования, а также на улучшение условий в изоляторах предварительного содержания", - отметили в правительстве. 
Фемида
CC BY-SA 2.0 / Michael Coghlan
Реформа юстиции - спорная тема: "безвкусная шутка" или "телега впереди лошади"

Евросоюз возобновил бюджетную поддержку и оказание макрофинансовой помощи в июле 2019 года после двухлетнего перерыва.

Как подчеркнули в кабмине, это должно поддержать проведение структурных реформ, без успешной реализации которых денежной помощи страна не получит.

С июля ЕС предоставил Молдове на эти цели 73,54 миллиона евро. До конца этого года планируется получить еще 40 миллионов в качестве макрофинансовой помощи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Кротенко: Молдова способна выжить и без финансовой помощи из-за рубежа
Молдова получит финансовую помощь от ЕС: пока мало, но тоже - ничего
ЕК возобновила финансовую помощь Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
Парк ледяных скульптур в Сочи: как это было - фото
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Покупательная способность в Европе и Молдове
Покупательная способность: сравнение Молдовы с ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться