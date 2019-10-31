Влах призвала бизнесменов к участию в форуме "Invest Gagauzia"

Всего для участия в инвестфоруме в Комрате ожидается около 400 участников из 15 стран мира, перед ними выступят представители властей Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Гагаузские бизнесмены должны принять самое активное участие в инвестиционном форуме "Invest Gagauzia-2019". Об этом заявила башкан автономии Ирина Влах.

"Обращаюсь к представителям гагаузского бизнеса. Будьте активными, принимайте участие в двухдневных мероприятиях. Власти автономии предоставляют вам уникальную возможность презентовать себя, найти партнеров, провести переговоры", - подчеркнула глава автономии.

Ожидается, что в инвестфоруме в Комрате примут участие около 400 участников из 15 стран мира, которые встретятся с представителями властей Молдовы и Гагаузии, сообщает региональный портал Gagauzinfo.

Юбилейный, пятый инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 будет проходить на протяжении двух дней – 8-9 ноября. Предварительная регистрация и программа форума доступны на сайте investgagauzia2019.md

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