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Курс валют

Валютный курс НБМ на пятницу — вырастут все основные валюты, кроме рубля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — наблюдается рост всех основных валют, кроме российского рубля.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 1 ноября.

Вырастут в цене все основные валюты, кроме российского рубля, который несколько подешевеет.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Американский доллар подорожает менее чем на один бан, до 17,5360 лея.

Евро станет дороже на семь банов, до 19,55 лея.

Украинская гривна подорожает в цене менее чем на один бан, до 0,7082 лея.

На один бан вырастет в цене и румынский лей, который будет стоить 4,1089 лея.

Российский рубль, напротив, подешевеет, но незначительно - менее, чем на один бан, до 0,2737 лея.

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Теги:
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