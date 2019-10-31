Валютный курс НБМ на пятницу — вырастут все основные валюты, кроме рубля

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — наблюдается рост всех основных валют, кроме российского рубля.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 1 ноября.

Вырастут в цене все основные валюты, кроме российского рубля, который несколько подешевеет.

Американский доллар подорожает менее чем на один бан, до 17,5360 лея.

Евро станет дороже на семь банов, до 19,55 лея.

Украинская гривна подорожает в цене менее чем на один бан, до 0,7082 лея.

На один бан вырастет в цене и румынский лей, который будет стоить 4,1089 лея.

Российский рубль, напротив, подешевеет, но незначительно - менее, чем на один бан, до 0,2737 лея.

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