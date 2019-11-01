Транспортники вышли на протест: проблема в авторизациях - видео

Как появилась проблема разрешений на перевозку товаров в Россию, и что делают власти для ее решения – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Водители фур протестуют на нескольких трассах. Они заблокировали въезды в Кишинев, Окницу и Единцы, выражая недовольство тем, что не могут получить авторизации на транспортировку товаров в Россию.

Прямую трансляцию с протеста ведет Sputnik.

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий. Ранее представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует непрозрачность по отношению к игрокам этой сферы рынка.

Президент обратился к России за помощью

Накануне президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины.

"Это экстренная мера, призванная разблокировать чрезвычайную ситуацию, которая сложилась у наших экспортеров за последние дни, но необходимо срочно провести переговоры на уровне профильных министерств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молдавских товаров в Россию до конца этого года", - отметил глава государства. CC0 / Pixabay / Gellinger Перевозчики жестко критикуют власть: что это спровоцировало

По его словам, договоренность о выдаче дополнительных разрешений достигнута 31 октября в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

"Выражаю большую признательность российским партнерам за помощь нашей стране", - заявил Додон.

Возобновление перевозок молдавских товаров через Украину в Россию и снятие Москвой импортных пошлин на пять видов нашей продукции стало возможным благодаря личной договоренности президентов России и Молдовы в 2018 году.

"Вместе с тем, рассчитываю на более активное вовлечение профильного министерства Молдовы в разрешение подобных проблем. Помощь молдавским производителям – общая задача всего руководства страны", - заключил Додон.

Что говорят в Минэкономики

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан ранее заявлял, что в ходе своего участия в заседании глав правительств СНГ намерен инициировать дискуссии по полной либерализации транспорта с Россией.

Дефицит авторизаций на экспорт в РФ, по его словам, появился еще в начале июля. В результате переговоров молдавских властей были выделены 1250 дополнительных разрешений, но их не хватило для транспортников республики.

В начале сентября прошла двусторонняя встреча главы Минэкономики Молдовы и министра транспорта России, в ходе которой стороны обсудили данную проблему.

Брынзан отметил, что часть отечественных транспортников, которым выдали авторизации, не используют их, поэтому создается нехватка разрешений для других перевозчиков. К середине октября, по его словам, 1768 авторизаций (11%) оказались неиспользованными.

Кроме того, как подчеркнул Брынзан, за использование дорог Молдовы с российских перевозчиков взимают большую плату, чем с отечественных в РФ, где сумма одинакова для всех, вне зависимости от страны происхождения.

Глава Минэкономики заявил, что руководимое им ведомство повторно запросило на 2019 год дополнительную квоту в 7 тысяч авторизаций для обеих сторон.

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