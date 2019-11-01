Можно ли в Молдове строить честный бизнес – это обсудят в Кишиневе

Предприниматели и эксперты высказались об инвестиционном климате страны и проанализировали возможность ведения в республике честноо бизнеса, в принципе.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Молдова обеспечивает благоприятные условия для того, чтобы честный и прозрачный бизнес мог в ней укорениться. По крайней мере, об этом свидетельствует официальная статистика, согласно которой, в прошлом году чистый приток капитала в виде прямых иностранных инвестиций составил более 196 миллионов долларов США, что на 31,3% больше по сравнению с 2017 годом.

Речь идет об инвесторах из Румынии, Великобритании, Голландии, Франции, Эстонии, Италии, России, Германии, Турции и Люксембурга, которые приняли решение расширить или основать свой бизнес в нашей стране.

С 13 по 16 ноября в Кишиневе пройдет экономический форум для предпринимателей " Moldova Business Week – 2019". В нем примут участие более 1000 предпринимателей, инвесторов, импортеров и финансистов.

В повестку дня предпринимательского форума войдут обсуждения более, чем с 30 ведущими экспертами из 15 стран, которые поделятся своими взглядами и расскажут о тенденциях развития бизнеса, стимулирования экспорта и привлечения инвестиций в экономику Молдовы. © Sputnik / Miroslav Rotari Выращивание микрозелени, виртуальные очки: бизнес-идеи молодежи из Приднестровья

Наряду с традиционными дискуссионными встречами, посвященными агропродовольственной промышленности, туризму и сектору IT (информационных технологий), на форуме продемонстрируют неиспользованный потенциал индустрии и производства теле- и кинопродукции, а также агропродовольственной промышленности и производства возобновляемой энергии.

Мероприятие, как обещают в кабинете министров республики, будет интересным для предпринимателей, намеренных вывести свой бизнес на международный уровень, узнать новые тенденции в сближении с внешними партнерами, выявить новых клиентов или рынки, а также освоить новые модели успеха в бизнесе и решения повседневных задач.

Посещение конференции бесплатно для всех желающих, при условии обязательной предварительной регистрации на официальной странице мероприятия – mbw.md (до 10 ноября 2019 г.).

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