Проблема авторизаций перевозчиков: в Кишинев едет делегация из РФ

В приоритетном порядке молдавская и российская стороны будут обсуждать на следующей неделе проблему выдачи разрешений перевозчикам.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Заседание смешанной молдавско-российской комиссии по вопросам автомобильного транспорта пройдет в Кишиневе на следующей неделе. Российская делегация прибудет в столицу Молдовы 6 ноября, сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

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В пятницу, 1 ноября, перевозчики провели протесты в Кишиневе, Окнице и Единцах, выражая недовольство тем, что не могут получить авторизации на транспортировку товаров в Россию. На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще несколько тысяч соответствующих лицензий.

"Жаль, что перевозчики должны страдать, что мы теряем продукцию, а экономика несет потери из-за ошибок предыдущего правительства, которое допустило отказ от либерализации транспорта и введение квоты", - отметил Брынзан.

По словам главы Минэкономики, власти будут предпринимать меры, чтобы решить возникшую проблему.

"По приглашению Минэкономики 6 ноября в Кишинев прибудет делегация из РФ. На повестке заседания смешанной молдавско-российской комиссии в области автомобильного транспорта, в первую очередь, будет обсуждаться вопрос авторизаций", - подчеркнул Брынзан.

Дефицит авторизаций на экспорт в РФ, по его словам, появился еще в начале июля.

В результате переговоров молдавских властей с российской стороной были выделены 1250 дополнительных разрешений, но их не хватило для транспортников республики.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины".

"Это экстренная мера, призванная разблокировать чрезвычайную ситуацию, которая сложилась у наших экспортеров за последние дни, но необходимо срочно провести переговоры на уровне профильных министерств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молдавских товаров в Россию до конца этого года", - отметил глава государства.

По его словам, договоренность о выдаче дополнительных разрешений достигнута 31 октября в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

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