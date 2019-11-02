Квоты на экспорт слив в ЕС оказались в два раза меньше необходимого

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Представители предприятий, вошедших в ассоциацию сельхозпроизводителей "Мoldova Fruct", считают, что правительству необходимо срочно начать переговоры об увеличении квот на поставку слив в Европейский союз.
В настоящее время преференциальная квота для поставок слив в ЕС для Молдовы составляет 10 тысяч тонн, в то время как по итогам октября на экспорт было отправлено около 19 тысяч тонн. В условиях, когда пошлина для одного грузовика со сливами составляет до 2800 евро, возникает серьезная проблема для молдавских экспортеров.
В прошлом году на европейский рынок из Молдовы было экспортировано 15 тысяч тонн свежих слив.
Ежегодно наша страна производит более 90 тысяч тонн слив.
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