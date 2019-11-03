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Эксперты Кишинева и Тирасполя выступили за устранение барьеров в торговле

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (231)
18 0 0
Sputnik Молдова

В Тирасполе прошла встреча экспертных групп по вопросам экономики в процессе приднестровского урегулирования.

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе по инициативе приднестровской стороны в расширенном составе состоялось заседание рабочих групп по вопросам экономики. Эксперты парафировали протокольное решение по вопросам сотрудничества в сфере устранения технических барьеров в торговле и защиты прав потребителей. Ожидается в самое ближайшее время подписание этих договоренности представителями по политическим вопросам.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
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На встрече обсудили проблему импорта различных категорий товаров в Приднестровье в свете планов Кишинева и Киева запустить так называемую "вторую фазу" совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган". Был констатирован определенный прогресс в согласовании механизма импорта семян и посадочного материала.

"Приднестровская сторона обратила внимание на значительное число категорий импортируемых товаров и грузов, по которым сторонам на данном этапе не удалось прийти к взаимному пониманию, включая медикаменты", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского МИД.

На заседании также затронули вопросы, связанные с грузовым железнодорожным сообщением, закупкой отдельных подакцизных товаров, а также экспортом из Приднестровья цветных металлов.

Ожидается, что по некоторым вопросам, которые обсуждали эксперты, дискуссии продолжатся на неформальной конференции по мерам укрепления доверия, которая состоится 4-5 ноября в Баварии.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (231)

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Теги:
торговля, барьеры, эксперты, Приднестровье


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