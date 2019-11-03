Начинающим предпринимателям намерены предоставить грант из бюджета

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Минэкономразвития Приднестровья представил проект по предоставлению грантов начинающим предпринимателям. В первой декаде ноября оно представит его на рассмотрение народным избранникам. Предполагается, что безвозмездную субсидию будут выдавать на открытие собственного дела.

"Приоритетные отрасли – производство и переработка товаров и сельхозпродукции (животноводство, рыболовство, птицеводство, растениеводство), въездной и гостиничный бизнес, общественное питание", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Тот, кто будет претендовать на получение грантов, должен будет выбрать форму, по которой станет работать – индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения либо юридическое лицо. Для первых максимальная сумма выдачи – 5 тысяч долларов, для вторых – не более 25 тысяч долларов. Важное условие – наличие собственных средств в объеме не менее 50% от стоимости проекта.

Для того, чтобы получить грант, необходимо представить бизнес-план (не менее чем на три года). Документ обработают в Агентстве по инвестициям.

"После сбора необходимого пакета Агентство по инвестициям регистрирует потенциального грантополучателя в течение одного дня, проводит экспертно-аналитическую работу, оценивает риски, возникающие в ходе процесса проекта, в течение 14 рабочих дней. По результатам проведения экспертной работы Агентство формирует заключение", – пояснила замминистра экономического развития Наталья Ситкина.

Наблюдательный совет Фонда государственного резерва примет решение о выдаче гранта. Затем в течение 10 дней Агентство заключает с предпринимателем договор на получение грантовых средств. Оно же и будет вести мониторинг, как используются выделенные деньги.

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