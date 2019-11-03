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Молдова налаживает тесные торговые связи с родиной Есенина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Развитие торгово-экономического сотрудничество республики с руководством регионов Российской Федерации уже стало доброй традицией, Рязанская область - не исключение в этом списке.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Рязань и Молдова договорились о сотрудничестве и развитии партнерских отношений. Члены делегации обсудили ряд важных вопросов с крупными экспортерами и представителями Торгово-промышленной палаты области.

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Андрей Ворфоломеев , возглавляющий министерство промышленности Рязанской области, рассказал, что сейчас товарооборот региона с Молдовой составляет 10 миллионов долларов. В нашей республике охотно покупают битумные смеси, кровельные материалы, нефтепродукты, стекло, кожу, изделия из пластика российского производства.

На экспорт на рынки Рязанской области идут фрукты, овощи, кожевенное сырье из нашей страны.

В рамках Дней международного бизнеса, стороны договорились наращивать объемы поставок и сотрудничество по разным отраслям экономики. В свою очередь, молдавские предприниматели презентовали свою продукцию на открывшейся в Рязани выставке.

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Теги:
экспорт, сотрудничество, Рязань, Молдова, Россия


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