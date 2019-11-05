Урожай картофеля в Молдове значительно превысил показатели прошлого года

Министерство сельского хозяйства оценивает валовый объем производства картофеля в Молдове в этом году более чем в 200 тысяч тонн.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Урожай картофеля на 15 процентов превысил показатели прошлого года, согласно данным Министерства сельского хозяйства.

По информации министерства, урожай 2019 года оценивается более чем в 200 тысяч тонн. Однако Молдове все равно придется импортировать картофель, так как внутреннее производство не покрывает потребления.

Местные производители могут обеспечить лишь половину потребностей населения страны. При этом плантации картофеля в Молдове в этом году сократились на четверть от запланированных объемов. Как заявила заместитель директора Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) Элла Малай, на 2019-й фермеры запланировали посадку 20-ти тысяч гектаров, а в итоге было засажено 15 тысяч.

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