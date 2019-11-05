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Шоколад, иллюстративное фото.

В Гагаузии все будет в шоколаде - местный бизнесмен нашел, как это сделать

© AP Photo / Kathy Willens
Экономика
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Sputnik Молдова

Производство шоколада в Гагаузской автономии Молдовы становится вполне реальным, местные предприниматели инициативны, а фортуна не обходит таких стороной.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. настоящая сладкая жизнь может начаться в селе Казаклия, расположенном в Гагаузии. Там начнут производить шоколад, уже разработан ассортимент сортов этого лакомства. Предприятие, которое готовится подсластить жизнь всей Молдовы, уже готово к запуску промышленных линий. 

Производство шоколада в Гагаузии - результат развития малого бизнеса. Местный предприниматель Иван Кывыржик начал год назад с производства меда, дело пошло и вот сейчас он решил расширить сферу своей бизнес-деятельности. 

"Мы вернулись из России и решили с семьей открыть производство меда. Реализация этой бизнес-идеи стала возможной благодаря участию в программе SARD по развитию сельской местности и сельского хозяйства. Так выиграли 10 тысяч евро и занялись пчеловодством, производством меда и медовой продукции", - рассказал Виталий Кывыржик в интервью новостному сайту gagauzinfo.md.

Сейчас молодой предприниматель закупил все необходимое оборудование, оно отлажено и готово к поточному производству.

© Sputnik / Alexander Alpatkin
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В развитии собственного дела Ивану помогает его сестра Инна, которая закончила курсы по производству шоколада и является дипломированным специалистом. 

На предприятии будут производить шоколад с начинкой, трюфель разных вкусов и плитки шоколада. Вся продукция будет упакована в красочные оригинальные коробочки. Массовое производства шоколадных лакомств начнется с января 2020 года.

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Теги:
бизнес, производство, шоколад, Гагаузия


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