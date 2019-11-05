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Инвестиционный форум в Гагаузии

В Комрате пройдет Invest Gagauzia-2019: что на повестке форума

© Sputnik / Николай Костыркин
Экономика
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Sputnik Молдова

Организаторы называют предстоящий Invest Gagauzia-2019 главным региональным экономическим форумом Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В Комрате 8-9 ноября пройдет пятый Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, который проводит исполком Гагаузии, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

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Планируется, что на главное экономическое событие юга Молдовы съедутся более 400 участников из 13 стран. Гостями будут первые лица Республики Молдова, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

"Участники Invest Gagauzia-2019 смогут ознакомиться с местным рынком труда и промышленным потенциалом автономии. В рамках форума откроются четыре секции, на которых будут представлены инвестиционные проекты и программы властей Гагаузии по поддержке развития бизнеса", - сообщили организаторы. 
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В частности, потенциальным инвесторам продемонстрируют проекты строительства электростанции в городе Вулканешты, аэропорта в муниципии Чадыр-Лунга, туристического конноспортивного комплекса "Ат-Пролин" и логистического центра Agro Oguz.

"Гагаузский инвестиционный форум давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для взаимодействия властей автономии и бизнеса, обсуждения приоритетных сфер экономики и укрепления благоприятного делового климата в регионе", - добавили организаторы.

Более подробную информацию о предстоящем событии можно получить на официальном сайте форума.

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