Евро полетел вниз: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на среду, 6 ноября. Большинство основных валютных игроков сдадут позиции по отношению к молдавскому лею. К примеру, евро за сутки уступит сразу 11 банов и расположится на отметке в 19,3989 лея.

А вот доллар более осторожен в своих передвижениях. В среду "зеленый" проиграет два бана и будет торговаться по 17,4505 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в среду окажется только украинская гривна, которая установится на уровне 0,7062 лея. Российский рубль подешевеет до 0,2755 лея, а румынский лей - до 4,0804 в пересчете на нацвалюту.

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