Фермеры несут потери — в Молдове снова упали цены на сельхозпродукцию

В первые девять месяцев 2019 года закупочные цены на сельхозпродукцию в Молдове упали на на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Цены на аграрную продукцию, которая закупается у сельхозпроизводителей, упали по сравнению с прошлым годом, сообщает Национальное бюро статистики.

Цены на продукты растениеводства снизились в среднем на 1,6% за девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года. В частности, цены на виноград уменьшились на 23,9%, сою – на 11,5%, семечковые – на 11,6%, ягоды – на 6,1%, зерновые и зернобобовые культуры – на 2%. В то же время, значительно выросли цены реализации табака – на 28,6%, картофеля – на 27,1%, овощей – на 24,3%, сахарной свёклы – на 20,2%, рапса – на 11,6%.

Вместе с тем, на продукцию животноводства был зарегистрирован рост цен на 2,5%. В частности, выросли цены продаж овец и коз (в живом весе) – на 46%, свиней (в живом весе)– на 10,2%, птицы (в живом весе) – на 0,5%, молока – на 3,7%.

В то же время, снизились цены реализации пищевых яиц – на 10,7%, крупного рогатого скота (в живом весе) – на 7%.

Ранее производители яблок - члены Ассоциации "Moldova Fruct" - выразили озабоченность в связи с ценами, которые предлагают перерабатывающие предприятия.

На яблоки, предназначенных для изготовления концентрированного сока, руководители консервных заводов установили закупочную цену, которая в два раза ниже, чем в Польше, Украине, Румынии.

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