Валютные страсти: чего ждать от евро и доллара в ноябре

Ноябрь удивляет жителей Молдовы необычно теплой погодой. Ждать ли сюрпризов в последний месяц осени на валютном рынке - читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Вопрос о том, что происходит на валютном рынке довольно животрепещущий. За колебаниями доллара и евро внимательно следят многие граждане республики. Все дело в том, что довольно значительное число жителей страны зависит от денежных переводов из-за рубежа. Поэтому все взлеты и падения обменного курса воспринимаются людьми довольно остро. Что ждет доллар и евро в ноябре и до конца года, читайте в обзоре Sputnik.

Прогноз на месяц

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что у молдавского лея впереди стабильный ноябрь.

"В ноябре рост евро к доллару может продлиться, и в результате по итогам месяца доллар может продолжить дешеветь к лею, а евро, напротив, дорожать", - считает эксперт.

По его словам, к концу ноября официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,2-17,5 лея, евро может оказаться в границах 19,4-19,8 лея.

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Осенняя хандра доллара

В октябре лей укрепился к доллару, но снизился к евро, повторив динамику июня. Доллар снижается второй месяц подряд, а евро вырос после трех месяцев падения его курса к лею, отметил Иосуб.

В октябре доллар к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 17,7335 до 17,5329 (-1,1%), сходив во второй половине месяца к уровням начала апреля. С начала года рост доллара составил 2,3%. В течение октября американская валюта торговалась в диапазоне 17,35-17,74, причем первые две декады она устойчиво снижалась, а к концу месяца немного восстановилась.

Евро за месяц подорожал с 19,3959 до 19,4851 (+0,5%), прервав трехмесячную серию снижения. С начала года евро ушел к лею в минус, на 0,2%. В течение месяца официальный курс евро колебался в диапазоне 19,25-19,49, причем именно к концу октября достиг своих месячных максимумов.

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"Разнонаправленное движение двух валют к лею связано со снижением доллара и одновременным ростом евро на мировом валютном рынке. Индекс доллара DXY снизился за месяц на 1,8%. Евро вырос к доллару за это же время с 1,0940 до 1,1110 (+1,6%)", - отметил Иосуб.

По его мнению, если поведение евро в сентябре однозначно можно было трактовать, как укрепление, то в октябре он вел себя более противоречиво.

"Однако можно заметить, что октябрьское снижение доллара в процентном выражении "перевешивает" рост евро. Поэтому не будет преувеличением сказать, что молдавская национальная валюта в прошедшем месяце в целом укрепилась", - заключил эксперт.

Прогноз до конца года

К концу 2019 года обменный курс достигнет 18 леев за доллар. Таковы предположения экспертов министерства экономики и инфраструктуры Молдовы.

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik заявил, что до конца года молдавский лей проявит стабильность и сохранит свои позиции.

По его словам, поведение национального платежного средства зависит во многом не из-за внутренних факторов, а из-за внешних. Как считает эксперт, молдавская экономика довольно специфическая, "и факторов, которые могут сильно повлиять на эволюцию молдавского лея не так уж и много".

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"Надо брать во внимание и то, что в этом году Молдова получает более высокий уровень грантов и кредитов из-за рубежа. Это тоже вливание валюты в молдавскую экономику, что тоже влияет на укрепление лея. Исходя из этих факторов, думаю, что молдавский лей останется стабильным", - отметил Гырбу.

Он предположил, что может быть и будет определенное не очень сильное давление в зимний период, когда республика импортирует очень много энергоресурсов, но все-таки это сильно повлияет на изменения молдавского лея. Кроме того, как добавил экономист, у Национального банка республики есть возможности поддерживать лей на том же самом уровне в среднесрочной перспективе.

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