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Выставка Сделано в Молдове

В ежегодной выставке "Сделано в Молдове" примут участие более 450 компаний

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Планируется, что выставку посетят более 54 тысяч человек, а также официальные делегации из многих стран.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Более 450 отечественных компаний примут участие в 19-м издании выставки "Fabricat în Moldova" ("Сделано в Молдове"), которая состоится с 29 января по 2 февраля 2020 года на территории выставочного центра "Moldexpo".

По сообщению Торгово-промышленной палаты Молдовы, планируется, что выставку посетят более 54 тысяч человек, а также официальные делегации из Румынии, Греции, Италии, Литвы, Швейцарии, Украины, Беларуси и Турции.

Выставка Сделано в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка "Сделано в Молдове" открылась в Кишиневе
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Во время выставки будет организована эко-зона для предприятий, производящих экологически чистую продукцию.

Как и на предыдущих выпусках, на выставке будет представлена обширная деловая программа посвященная актуальным темам, как для потребителей, так и для производителей. Будут организованы различные конкурсы, круглые столы, презентации компаний и продуктов, семинары, конференции по темам, представляющим интерес в сфере торгово-экономического сотрудничества.

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