Бюджет на 2020 год: кому повысят зарплату, и что ждет пенсионеров

Руководство Минфина в очередной раз заявило, что бюджет на 2020 год будет направлен на повышение заработной платы бюджетникам и помощи лицам с низкими доходами.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В министерстве финансов Молдовы рассказали, что из себя представляет часть проекта государственного бюджета республики на 2020 год.

"Бюджет на 2020 год будет бюджетом солидарности. Это означает увеличение заработной платы для большинства сотрудников бюджетного сектора, а также более высокие соцпособия для людей с самым низким доходом", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

По ее словам, "повышение уровня доходов населения - приоритет правительства, и до тех пор, пока у нас производительность труда будет расти, а, соответственно, и поступления в бюджет, мы твердо намерены продолжить повышение зарплат".

В Минфине подчеркнули, что проект предусматривает повышение заработной платы на 6-10% для большинства бюджетников. Для примаров, директоров школ и их заместителей, библиотекарей, поваров, пожарных и военных увеличение зарплаты составит от 400 до 2500 леев.

Кроме того, проект бюджета на 2020 год предусматривает большую местную финансовую автономию за счет увеличения отчислений из подоходного налога физических лиц. Если до сих пор сельские населенные пункты получали 75% поступлений от подоходного налога физических лиц, то со следующего года они будут получать 100%, а города и муниципии – 50%.

"Размер пособия, предоставляемого на холодный период года, увеличится с 350 до 500 леев. Также будет внедрена новая программа поддержки пенсионеров с низкими доходами для оплаты электроэнергии", - отметили в Минфине.

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Закон о бюджете на 2020 год вступит в силу после утверждения сначала в правительстве, а потом и в парламенте.

За счет чего произойдет рост?

Правда, за счет чего власти намерены осуществлять такие изменения, в министерстве финансов в очередной раз забыли упомянуть.

Глава правительства Майя Санду ранее заявляла, что повышение зарплат в бюджетном секторе произойдет за счет налоговой сферы, а также из внешних ресурсов, которые планируют получить власти.

В комментарии Sputnik экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский заявлял, что один из источников повышений зарплат и пособий – это деньги от доноров – МВФ, ЕС и других иностранных структур.

"Но возникает вопрос. Вы же говорили, что у вас дыра в этом бюджете. Значит, надо понимать, что эти деньги вам дали закрыть дыру в бюджете на 2019 год. А на следующий год у вас есть источники? Получается, в 2020-м вы тоже будете базироваться на том, что даст Евросоюз и еще кто-то? Потому что пока мер, направленных на рост экономики, на инвестиции, которые дают толчок, нет никаких", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Муравский, по прогнозам и МВФ, и Всемирного банка, у Молдовы рост ВВП остается практически на том же уровне.

"Эффект принятых в налоговой системе изменений на поступления в бюджет будет минимальным. Значит, это тоже не может служить источником роста", - сказал собеседник.

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По его мнению, некоторое перераспределение внутри бюджета способно дать эффект. "Это значит меньше денег пойдет, к примеру, на строительство каких-то новых объектов, могут сэкономить на закупке канцелярии или автомобилей для госучреждений", - сказал Муравский.

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