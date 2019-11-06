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Денежные купюры. Доллары США. Евро

Евро и доллар падают вниз: курс валют на четверг

© Sputnik / Mikhail Kutusow
Экономика
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Sputnik Молдова

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на четверг, 7 ноября. Молдавский лей придерживается все той же тактики "малых шагов", наступая на позиции большинства игроков. Евро за сутки просядет еще на восемь банов и закрепится на уровне 19,3114 лея.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар уступит три бана и расположится на отметке в 17,4251 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро весьма пессимистичным - оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" подешевел к лею на 0,6%, а "европеец" - на 1,8%. В октябре доллар к лею упал в цене на 1,1%, а евро попробовал вернуть утраченные позиции, укрепившись на 0,5%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в четверг окажется лишь украинская гривна, которая подорожает до 0,7076 лея. Российский рубль подешевеет до 0,2735 лея, а румынский лей - до 4,0548 в пересчете на нацвалюту.

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