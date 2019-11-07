Кризис с авторизациями — что решили на заседании молдо-российской комиссии

В Кишиневе на заседании молдавско-российской комиссии по международным автомобильным перевозкам обсудили вопрос дефицита авторизаций на провоз товаров в Россию.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской комиссии по международным автомобильным перевозкам, где обсуждалась проблема с дефицитом российских авторизаций для провоза товаров на территорию РФ из Молдовы, сообщили в четверг в Национальном агентстве по автотранспорту (ANTA).

Молдавскую делегацию представляли глава министерства экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, госсекретарь министерства Андрей Черный, замдиректора Национального агентства автомобильного транспорта Игорь Гужа, представители ассоциаций перевозчиков и экспортеров из Республики Молдова.

Молдавская сторона запросила дополнительную квоту в 5 тысяч разрешений на двустороннюю перевозку или транзит товаров. По заявлению делегации РМ, это позволило бы обеспечить бесперебойную работу транспортных операторов Молдовы до конца этого года.

"Вместе с тем, учитывая неравный уровень участия российских перевозчиков на молдавско-российском рынке автомобильных перевозок, российская сторона была готова предоставить дополнительную квоту в размере 500 разрешений на двусторонние перевозки или транзит", - говорится в заявлении ANTA.

На 2020 год молдавская сторона предложила увеличить число разрешений с учетом данных об использовании квот в текущем году. Стороны договорились повысить количество разрешений на двустороннюю перевозку/транзит товаров на 1000 единиц.

Таким образом, предварительная квота разрешений для молдавской стороны в 2020 году составит 16 тысяч разрешений на двустороннюю перевозку/транзит товаров и 500 авторизаций для перевозки в/из третьих стран.

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Также установлен порядок использования молдавскими перевозчиками разрешений на двустороннюю перевозку/транзит товаров — 8 тысяч разрешений могут быть использованы для перевозки на территорию РФ, начиная с 1 января 2020, 4 тысячи авторизаций - начиная с 1 июля 2020 года и 4 еще тысячи - начиная с 1 октября 2020 года.

Стороны подтвердили действительность разрешений до 31 января 2020 года.

Необходимо устранить неравенство на рынке двусторонних перевозок

Стороны обменялись статистическими данными, отметив рост товарооборота между государствами, и подтвердили намерение сотрудничать для развития автомобильных грузовых перевозок между Молдовой и Россией.

На встрече обсуждалась также эффективность мер, призванных увеличить долю российских транспортных операторов в автомобильных перевозках грузов между двумя странами. Договоренность об этом была достигнута на заседании профильной двусторонней комиссии 15 августа 2019 года.

Российская делегация сообщила, что перевозки грузов российским транспортом между Молдовой и Россией в сентябре-октябре показали небольшой рост. В то же время перевозки грузов молдавским транспортом остались на прежнем уровне.

Таким образом, комиссия констатировала, что цели, поставленные на заседании комиссии 15 августа, еще не достигнуты.

Стороны договорились продолжать работу над преодолением неравенства в доле российских перевозчиков в перевозках между Молдовой и Россией. По сообщению представителей комиссии, одной из мер в этом направлении станет создание торгово-логистических центров в Республике Молдова.

По итогам работы комиссии был подписан двусторонний протокол, с полным текстом которого можно ознакомиться здесь.

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