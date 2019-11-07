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Курс валют

Валютный курс НБМ на пятницу — упадут все основные валюты, кроме гривны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — наблюдается рост всех основных валют, кроме гривны.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 8 ноября.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Упадут в цене все основные валюты, кроме украинской гривны, которая несколько подорожает.

Американский доллар подешевеет на один бан, до 17,4151 лея.

Евро станет дешевле более, чем на один бан, и достигнет отметки 19,2967 лея.

Украинская гривна незначительно подорожает - менее, чем на один бан, до 0,7087 лея.

Также менее, чем на один бан, подешевеют румынский лей - до 4,0538 лея, и российский рубль - до 0,2730 лея.

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Теги:
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