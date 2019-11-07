Валютный курс НБМ на пятницу — упадут все основные валюты, кроме гривны

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 8 ноября.
Упадут в цене все основные валюты, кроме украинской гривны, которая несколько подорожает.
Американский доллар подешевеет на один бан, до 17,4151 лея.
Евро станет дешевле более, чем на один бан, и достигнет отметки 19,2967 лея.
Украинская гривна незначительно подорожает - менее, чем на один бан, до 0,7087 лея.
Также менее, чем на один бан, подешевеют румынский лей - до 4,0538 лея, и российский рубль - до 0,2730 лея.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK