Что может спасти Молдову и ее жителей - ответы удивляют

Если сельское хозяйство республики хотя бы частично перейдет на выращивание не столь популярных сельхозкультур, как традиционные, это сможет ощутимо вывести аграрную отрасль страны на новый уровень.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. В условиях кризиса перепроизводства основных сельскохозяйственных культур многие молдавские фермеры, что называется, приноровились под изменчивые экономические условия. А именно: начали выращивать сельхозкультуры, которые нельзя назвать экзотическими для нашей страны, но на получение прибыли от которых ставка раньше не делалась.

В этом списке уже есть ежевика, кориандр, черный перец, лесной орех и хрен. Именно последний корнеплод пользуется за рубежом повышенным спросом. Спасут ли хрен, ежевика, кориандр и топинамбур молдавских сельхозпроизводителей от коллапса? В этом вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова. © Sputnik / Андрей Архипов Молдавский аграрий: такой катастрофы в республике не было 45 лет

Культура эта у нас вообще растет в полудиком виде, в огороде. Аграрии на нее не обращают внимания. То, что нашлись такие предприимчивые сельхозпроизводители из Молдовы, которые смогли заработать деньги на выращивании хрена — говорит о том, что у Молдовы есть нереализованный экспортный потенциал, уверяют некоторые эксперты в области сельского хозяйства.

Для увеличения прибылей и гарантированного урожая молдавские сельхозпроизводители могли бы более сконцентрироваться на выращивании такой культуры, как лещина или фундук.

В Молдове есть для этого все условия: почвы в нашей республике позволяют культивировать лесной орех в промышленных масштабах. А с технологиями производства можно ознакомиться в сразу нескольких хозяйствах соседней с Молдовой Одесской области. Главное - иметь желание. © Sputnik / Евгения Новоженина Молдавские аграрии торопятся: как дожди повлияли на первый урожай

Если взять те виды лесного ореха, сорта, которые растут в Молдове традиционно на опушках лесов, на них особенно не заработаешь. Однако если культивировать уже выведенные селекционерами сорта, которые дают гораздо больший урожай, это будет чрезвычайно рентабельно. Пример - соседняя Одесская область, где сразу несколько частных хозяйств зарабатывают на этом неплохие деньги.

Еще одной культурой, на которую молдавские аграрии не обращают внимания, а растет она преимущественно в диком виде, является топинамбур или земляная груша. Ее можно использовать и как кормовую культуру, и реализовывать клубни в страны Западной Европы, где ее приготавливают в качестве деликатеса, поджаривая и подавая с изысканным красным вином.

В странах Западной Европы, где развито свиноводство, топинамбур используют и в качестве кормовой культуры при выпасе свиней. Животные роют землю, достают эти клубни и питаются ими. Клубни земляной груши можно использовать и лечебных целях, поскольку они обладают целым рядом полезных свойств.

Топинамбур в народной медицине часто используется в лечебном питании людей, страдающих от различных форм сахарного диабета. Также лечебные ванны из отвара топинамбура оказывают существенную помощь людям, страдающим от заболеваний суставов.

Сельское хозяйство Молдовы сегодня, как никогда нуждается в диверсификации культур и производства, это позволит отрасли сделать глоток свежего воздуха, а аграриям по-новому взглянуть на ведение своего нелегкого бизнеса.

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