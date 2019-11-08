В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019

В Комрате 8-9 ноября проходит пятый Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019: чего ожидать гостям и участникам, узнавал Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. На главное экономическое событие юга Молдовы - инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 - съедутся более 400 участников из 13 стран. Гостями будут первые лица Республики Молдова, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

Влах призвала бизнесменов к участию в форуме Invest Gagauzia>>>

"Участники Invest Gagauzia-2019 смогут ознакомиться с местным рынком труда и промышленным потенциалом автономии. В рамках форума откроются четыре секции, на которых будут представлены инвестиционные проекты и программы властей Гагаузии по поддержке развития бизнеса", - сообщили организаторы.

В частности, потенциальным инвесторам продемонстрируют проекты строительства электростанции в городе Вулканешты, аэропорта в муниципии Чадыр-Лунга, туристического конноспортивного комплекса "Ат-Пролин" и логистического центра Agro Oguz.

"Гагаузский инвестиционный форум давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для взаимодействия властей автономии и бизнеса, обсуждения приоритетных сфер экономики и укрепления благоприятного делового климата в регионе", - добавили организаторы.

Более подробную информацию о предстоящем событии можно получить на официальном сайте форума.

Форум Invest Gagauzia проводится уже пятый год, и основным мотивом для организации этого форума стал тот факт, что еще несколько лет назад экономика региона была не самой развитой, бизнес не стремился в Гагаузию, а регион был ориентирован преимущественно на сельское хозяйство. Поэтому возникла идея мероприятия, рассчитанного на привлечение инвестиций в регион.

Форум Invest Gagauzia также является площадкой, где можно узнать о преференциях для бизнеса, которые может предоставить регион, поскольку Гагаузия заинтересована в инвесторах. Для инвесторов созданы административные возможности, оказывается поддержка для возможности работы в Гагаузии.

"Инвестфорум – это событие не регионального масштаба, это событие международного масштаба. Предварительно известно, что форум примет около 350 инвесторов, это и молдавские бизнесмены, и бизнесмены из других стран. В форуме примут участие и министры правительства Молдовы, и послы зарубежных стран", - ранее рассказала башкан Гагаузии Ирина Влах.

Первый день форума будет посвящен презентации региона, а во второй планируется представить все те проекты, которые Гагаузия намерена реализовать в течение следующих четырех лет. Среди таких проектов – строительство аэропорта, строительство электростанции, работа новой субзоны Чадур-Лунги и ряд других проектов.

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