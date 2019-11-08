История успеха Гагаузии – деловой подход и сотрудничество с десятками стран

В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, башкан автономии Ирина Влах рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, как регион может выстроить успешную экономическую модель развития и процветать.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Молдова пользуется преференциальными торговыми режимами ЕС, странами СНГ и Турцией. Это значит, что инвесторы, работающие в Гагаузии, могут экспортировать продукцию на Запад и Восток. Об этом в начале работы инвестиционного форума Invest Gagauzia-2019 рассказала башкан автономии Ирина Влах.

Поведала глава автономии и о лингвистических преимуществах выстраивания бизнеса и привлечения инвестиции в регион.

"Наше главное богатство — это наши жители. В Гагаузии проживают трудолюбивые предприимчивые люди. Подавляющее большинство обладает высшим или средним специальным образованием. В регионе практически все жители владеют в совершенстве русским, молдавским и гагаузским, близким к турецкому. Молодое поколение владеет английским или немецким языком. Это – преимущество", - рассказала Влах.

Другое преимущество Гагаузии — это выгодное географическое расположение. Территория автономии удобна с точки зрения логистики.

Регион располагает развитой сетью автомобильных и железных дорог, в непосредственной близости находится молдавский порт Джурджулешты, а также украинский и румынский порты.

"Гагаузия обладает особым правовым статусом, закрепленным в Конституции РМ. Полномочия региона позволяет нам оказывать широкую административную поддержку, гарантии и финансовый стимул как инвесторам, так и малому и среднему бизнесу", - уточнила башкан.

С 2015 года в автономии отмечается устойчивая положительная динамика по основным макроэкономическим показателям в регионе. За последние четыре года объем промышленной и сельскохозяйственной продукции вырос в 1,5 раза, темпы роста иностранных инвестиций за последние годы увеличились в 2 раза.

Тысячи рабочих мест удалось открыть благодаря развитию бизнес-инкубаторов в Чадыр-Лунге, грантовых программ ЕС и региональных программ для бизнеса.

"Мы ставим перед собой задачу увеличения темпов роста экономики за счет дальнейшего улучшения делового климата, реабилитации инфраструктуры региона и глубокого реформирования системы образования в соответствии с потребностями рынка труда", - заявила башкан.

Инвесторов в Гагаузии ждет индивидуальный подход, доверительное отношение, полная поддержка со стороны региональных властей.

Более того, приоритетное направление уделяется властями Гагаузии вопросам образования и подготовки кадров. Вместе с турецкими партнерами в этому году в Комрате приступили к амбициозному инфраструктурному проекту - строительству индустриального колледжа.

Работу форума рассчитана на два дня и башкан уверена, что за это время инвесторы в полной мере ощутят энтузиазм и твердую решимость ускорить индустриализацию региона.

"Мы шаг за шагом идем к своей цели. Мы станем самым динамично развивающимся регионом в Молдове. Сегодня это не просто наши мечты, а вопрос ближайшего будущего. Мы приглашаем вас, уважаемые инвесторы, стать частью нашего общего успеха", - резюмировала Влах.

В регионе благодарны внешним партнерам за содействие в социально-экономическом развитии нашей автономии. Прежде всего, Турции, России, странам ЕС, Азербайджану, Туркменистану и другим странам, с которыми развивается динамичное сотрудничество. Такая поддержка помогает властям автономии реально улучшить качество жизни граждан и модернизировать инфраструктуру автономии.

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