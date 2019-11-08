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Президентура РМ

Додон обратился к гагаузским бизнесменам - что им пожелал глава республики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Советник президента по вопросам экономики Елена Горелова зачитала приветственное обращение главы республики к участникам форума.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На главное экономическое событие юга Молдовы - инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 - съехались более 400 участников из 13 стран. Гостями стали официальные лица страны, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипломатических миссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

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© Sputnik / Osmatesco
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"Форум стал традиционной площадкой для продвижения инвестиционного имиджа Гагаузии и для диалога с инвесторами. Ключ к процветанию — это крупные инвестиции, которые создают прочную основу для социального и экономического развития страны и региона. Только масштабные и долгосрочные инвестиции способны серьезно изменить экономический облик Гагаузии, сделать регион территорией высокотехнологичных производств, современного аграрного сектора, обновленной инфраструктуры", - написал глава государства, обращаясь к властям автономии и местным предпринимателям.

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Именно такие кардинальные преобразования могут привести к существенному увеличению уровня и качества жизни жителей Гагаузии, уверен глава государства. По словам президента, он рассчитывает, что инвестиционный форум не только закрепит уже достигнутые инвестиционные успехи Гагаузии, но и позволит начать новые перспективные проекты с представителями целого ряда стран, с которыми уже традиционно сотрудничают власти автономии.

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Теги:
Гагаузия, инвестиции, бизнесмены, обращение, Додон


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