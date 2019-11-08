Член Совета Федерации о том, как Гагаузия успешно сотрудничает с Россией

За пять с небольшим лет властям Гагаузской автономии удалось значительно расширить кооперационные связи с предприятиями и деловыми людьми из целого ряда регионов Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Взаимодействие целого ряда российских регионов с Гагаузией осуществляется в постоянном режиме, прежде всего в рамках межрегионального сотрудничества.

На сегодняшний между субъектами РФ и административно-территориальными образованиями РМ есть около 30 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. © Sputnik / Osmatesco В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019

Заявление российский сенатор сделал в ходе проходящего в Комрате 8-9 ноября инвестиционного форума Invest Gagauzia-2019.

"Это уже пятый международный инвестиционный форум. Налицо - прогресс, которого удалось достичь властям региона за эти годы. Форум охватывает многие сферы сотрудничества, актуальные для бизнес-сообщества и экономики в целом", - заявил Мельниченко.

Член Совета Федерации также отметил важность общей работы, которая не ограничивается рамками форума, а взаимодействие целого ряда российских регионов с Гагаузией осуществляется в постоянном режиме, прежде всего в рамках межрегионального сотрудничества.

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Наиболее активно торгово-экономические связи развиваются с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Свердловской и Новгородской областями.

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