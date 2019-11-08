Экслюзив: глава "Молдовагаз" сделал заявление о контракте с "Газпромом"

Контракт с российским концерном "Газпром" о поставках газа будет подписан в течение недели-двух, заявил Sputnik председатель совета директоров "Молдовагаз" Вадим Чебан.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. "Молдовагаз" и "Газпром" пришли к общему пониманию в процессе переговоров о подписании контракта на поставку голубого топлива в Республику Молдова, заявил в пятницу, 8 ноября, председатель совета директоров "Молдовагаз" Вадим Чебан для Sputnik Молдова. В настоящее время эксперты сторон согласовывают приложения для продления действующего договора.

Действующий контракт истекает в конце года, и подписание нового договора фактически означает продление действующего.

"Не исключено, что мы также предоставим возможность поставки газа в различные пункты доставки, в том числе через границы других государств, таких как Российская Федерация - Украина, западные границы Украины, через трансбалканский коридор. Мы считаем, что, в принципе, через неделю-две уже будем готовы подписать контракт. Концептуально все готово, мы находимся на завершающей стадии продления контракта с "Газпромом" в нынешних условиях", - сказал Вадим Чебан.

"Молдовагаз" готов получать около 12,4 миллиона кубометров природного газа в день "после того, как мы провели последние мероприятия совместно с газовыми операторами Болгарии, Румынии, Украины и, соответственно, в Республики Молдова", - добавил Вадим Чебан.

Румынская сторона уже официально подтвердила, что завершила все работы, о том же заявляет и украинская сторона.

"Мы ждем, когда будут подписаны последние технические протоколы рабочих групп, и очень вероятно, что на следующей неделе мы поедем на места - в Орловку, в Исакчу, в Негру-Водэ, чтобы посмотреть, как обстоят дела", - добавил Чебан.

"И надеемся, что в качестве альтернативного решения будет принят реверс через трансбалканский коридор", - отметил он.

Республика Молдова импортирует газ из России по цене 235 долларов за тысячу кубометров.

С 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить 45-50 долларов, а с 1 апреля 2020 года - 70 долларов. В результате, по состоянию на 1 января 2020 года Республика Молдова сможет приобретать газ по цене 180 долларов за тысячу кубометров, а с 1 апреля - даже дешевле, по 160 долларов за тысячу кубометров.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя - 13,44%, а другим акционерам - 1,23% акций.

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