Гагаузский пример: как регион превращается в площадку для инвестиций

Рецепт успеха по-гагаузски, или как превратить регион в инвестиционную площадку, читайте в обзоре Sputnik с пятого Invest Gagauzia.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Самое ожидаемое и главное экономическое событие для юга Молдовы - Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 проходит в Гагаузии в пятый раз. С каждым годом эта площадка становится все популярнее – в этот раз в форуме приняли участие свыше 400 человек из нескольких десятков стран.

Рецепт успеха по-гагаузски

Башкан (глава) автономии Ирина Влах рассказала корреспонденту Sputnik о том, как регион может выстроить успешную экономическую модель развития и процветать.

"Власти автономии настроены на то, чтобы гагаузский регион развивался. И все свои усилия мы направляем на то, чтобы было экономическое развитие. Мы реально понимаем, что необходимо быть полностью открытыми, предоставить политическую стабильность, что и присутствует сейчас в регионе. Это важно для любого инвестора", - отметила она.

По словам Влах, власти автономии предоставляют партнерам хорошую инфраструктуру для размещения их бизнеса. "Считаю, что мы предлагаем достаточно много возможностей инвесторам. И речь идет о тех возможностях, которые не могут предоставить другие регионы", - заявила башкан.

Глава гагаузского региона рассказала о том, каковы ее ожидания от форума Invest Gagauzia-2019.

"Поиск новых партнеров, которые будут готовы инвестировать в наш регион, которые будут готовы дислоцироваться здесь, в Гагаузии. Мы открыты. У нас есть конкретные предложения для всех партнеров – как для крупных, так и для малого и среднего бизнеса", - сказала Влах.

Она выразила надежду, что этот двухдневный форум даст хорошие результаты и появятся компании, которые будут заинтересованы открыть новые предприятия в Гагаузии.

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Сотрудничество с Россией

По словам Влах, на данный момент Гагаузия работает сразу с несколькими регионами-партнерами из Российской Федерации. Как подчеркнула Влах, уже проделано много совместной работы. Она рассказала, что за четыре года Гагаузии единственной удалось открыть рынок в Российскую Федерацию, и сегодня винодельческие и сельскохозяйственные компании могут поставлять свою продукцию.

"На этом этапе я уже вижу второй шаг, который заключается в том, чтобы мы нашли партнеров для открытия совместного молдавско-российского предприятия по переработке сельхозпродукции здесь, в автономии", - отметила башкан.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что взаимодействие целого ряда российских регионов с Гагаузией осуществляется в постоянном режиме. И прежде всего, как отметил чиновник, в рамках межрегионального сотрудничества.

"На сегодняшний день между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными образованиями Республики Молдова есть около 30 двусторонних соглашений о сотрудничестве", - отметил Мельниченко.

По его словам, наиболее активно торгово-экономические связи развиваются с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Свердловской и Новгородской областями.

"Регионы Российской Федерации проявляют заинтересованность в укреплении экономических связей с Гагаузией. Есть много разных интересных проектов, которые можно реализовывать и в части сельскохозяйственного производства, и переработки", - отметил он.

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Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов в комментарии Sputnik заявил, что иногда те вопросы, которые не обсуждаются на уровне государств, гораздо проще и эффективно решаются на уровне регионов.

"Это те вопросы, которые, наверное, наиболее близки к людям, к потребностям и проблемам", - сказал он.

Что говорят инвесторы

Ольга Левицкая, представитель одной из французских компаний, занимающихся продвижением сельскохозяйственных товаров отметила, что Invest Gagauzia-2019 - очень интересный форум".

"Мы первый раз побывали в Гагаузии после российского форума инвесторов по приглашению госпожи Влах. Нас заинтересовал очень благоприятный инвестиционный климат и предпринимательских дух в этом регионе", - отметила Левицкая.

По ее словам, кроме того, в автономии очень большое число производителей сельхозпродукции.

"Поэтому этот регион нас очень интересует. С Гагаузией, по тем ощущениям, что у нас есть на данный момент, нам будет удобно и возможно будет плодотворно сотрудничать вместе. Таковы наши ожидания от этого форума", - заключила она.

Посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсуер рассказал, как строятся отношения между Стамбулом и Гагаузией.

"Отношения между Турцией и Молдовой и, в частности, Гагаузией, развиваются давно. С момента обретения Молдовой независимости сотрудничество между Турцией и Гагаузией только усилилось. Сейчас у нас очень хорошие отношения. Турция довольно много инвестирует в этот регион и помогает гагаузам. На территории автономии построено довольно много объектов", - заявил он в комментарии Sputnik.

Пример Гагаузии для всей Молдовы

По словам советника президента Молдовы по экономическим вопросам Елены Гореловой, Гагаузия стремится к тому, чтобы быть региональным лидером и по привлечению инвестицией, и по экономическому росту, и по проектам программ, которые они привлекают к себе в регион.

"Мы сегодня говорили о том, что Гагаузия в нашей стране является лидером по количеству соглашений, которые она заключили с регионами России. Хочу добавить, что Гагаузия и остается таким лидером", - отметила она.

Горелова считает, что такие форумы нужно проводить не только в автономии.

"К сожалению, остальные регионы у нас не консолидированы в этом смысле. Я понимаю, что какой-то маленький район не может проводить подобные мероприятия. Но, очевидно, нужно организовывать, на мой взгляд, какой-то региональный форум. Собрать наши районы и Гагаузию, как имеющую очень хороший положительный опыт в этом плане, и провести просто региональный форум. К примеру, "Регионы Молдовы, включая все наши районы, и регионы России", "Регионы Молдовы и регионы Беларуси", "Регионы Молдовы и регионы Румынии", "Регионы Молдовы и регионы Германии", - отметила она.

По мнению Гореловой, Invest Gagauzia – это очень хорошая площадка.

"Потому что это самый короткий путь, когда люди из регионов непосредственно знакомятся. Они приезжают с конкретными предложениями, пусть это не самый крупный бизнес, но в регионах сейчас, честно говоря, у нас и не разместишь очень крупные предприятия из-за существующих проблем. Поэтому на уровне малого и среднего бизнеса здесь очень большие перспективы сотрудничества. Такие мероприятия нужно проводить", - заключила советник главы государства.

Sputnik Молдова выступил стратегическим информационным партнером Международного инвестиционного форума Invest Gagauzia-2019. Мобильная студия Sputnik работала прямо на мероприятии. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками форума, фото- и видеорепортажи.

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