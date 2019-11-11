Додон на встрече с делегацией IFAD: сельское хозяйство – приоритетная отрасль

Президент страны Игорь Додон обсудил совместные проекты и заверил членов делегации в том, что политическая нестабильность в Кишиневе не нанесет ущерба сотрудничеству с Международным фондом сельскохозяйственного развития.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Сельское хозяйство - стратегическая отрасль Молдовы, и адаптация аграрных производителей к климатическим изменениям и стимулирование роста сельхоздеятельности должны стать объектами особого внимания всех профильных госинститутов.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник на встрече с делегацией Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) во главе с его замглавой Дональдом Брауном.

Как отметил глава государства на своей странице в социальной сети Facebook, в ходе дискуссии стороны обсудили совместные проекты, которые сейчас внедряются в Молдове. Речь о Сельскохозяйственной программе инклюзивной экономико-климатической устойчивости и о Проекте сельскохозяйственной устойчивости, которые направлены на повышение производительности и конкурентоспособности, увеличение объема инвестиций, улучшение доступа предпринимателей к рынкам сбыта, повышение способности аграриев адаптироваться к климатическим изменениям.

"Отдельным пунктом дискуссии стала Программа IFAD VIII под названием "Проект удержания талантов для сельскохозяйственной трансформации", - отметил Додон. © Sputnik / Osmatesco Тарлев: МРЭФ-2019 должен помочь сельскому хозяйству и регионам Молдовы

Проект будет внедряться до 2024 годах и должен получить одобрение для финансирования на заседании Бюро IFAD в декабре этого года.

Общая стоимость проекта составит 50,5 миллиона долларов.

Он предусматривает создание 1000 рабочих мест, строительство и/или реконструкцию 30 километров дорог, ведущих к зоне производства аграрной продукции, выделение финансирования для 820 аграриев и еще 20 инфраструктурных проектов в области ирригации

"Сельское хозяйство представляет собой стратегическую отрасль нашей страны, а адаптация аграрных производителей к климатическим изменениям и стимулирование роста сельскохозяйственной деятельности должны стать объектами особого внимания всех профильных государственных институтов", - написал президент.

Глава государства также заверил членов делегации в том, что "политическая нестабильность в Кишиневе не нанесет ущерба сотрудничеству с Международным фондом сельскохозяйственного развития и другими внешними партнерами Молдовы".

Более, чем за 19 лет работы представительства Фонда в Молдове, эта организация оказала стране финансовую помощь в размере 124 миллионов долларов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK