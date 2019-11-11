Игорь Додон: "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения о поставке газа

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Глава "Молдовагаза" сообщил президенту, что "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.

В сентябре-октябре 2019 года молдавская и российская стороны договорились о продлении действующего контракта на 2020-2022 годы.

Текст контракта предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Республики Молдова тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной, на границе Румынии с Украиной, а также в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.

Во вторник, 12 ноября, представители "Молдовагаз" и министерства экономики и инфраструктуры РМ посетят станции Исакча, Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами.

Вадим Чебан сообщил, что "Молдовагаз" готов принимать около 12,4 миллиона кубометров природного газа в день.

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"Подчеркнул, что нашим основным приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением Республики Молдова природным газом, - написал Игорь Додон в Facebook по итогам встречи. - В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки".

Игорь Додон выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством Российской Федерации, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем.

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