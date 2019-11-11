Курс валют на вторник: лей начал сдавать позиции

Молдавское платежное средство уступит, хотя и в разной степени, практически всем основным игрокам валютного рынка.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил курс валют на вторник, 12 ноября. Лей окажется в проигрыше по отношению почти ко всем главным конкурентам.

Одинаковый рост в цене продемонстрируют евро и американский доллар – оба платежных средства укрепятся за сутки на 2 бана.

Европейскую валюту 12 ноября можно будет приобрести за 19,2244 лея, а "американец" будет стоит 17,4348 лея.

Практически не изменятся в цене, но все же укрепят свои позиции румынский лей и украинская гривна. Их можно будет купить за 4,0365 и 0,7123 лея соответственно.

И только российский рубль окажется в незначительном проигрыше по отношению к молдавскому лею. Его цена во вторник составит 0,2726 лея.

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