Курс валют на вторник: лей начал сдавать позиции

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил курс валют на вторник, 12 ноября. Лей окажется в проигрыше по отношению почти ко всем главным конкурентам.
Одинаковый рост в цене продемонстрируют евро и американский доллар – оба платежных средства укрепятся за сутки на 2 бана.
Практически не изменятся в цене, но все же укрепят свои позиции румынский лей и украинская гривна. Их можно будет купить за 4,0365 и 0,7123 лея соответственно.
И только российский рубль окажется в незначительном проигрыше по отношению к молдавскому лею. Его цена во вторник составит 0,2726 лея.
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