Проблема авторизаций: что сказал Брынзан на заседании парламента

Главу Минэкономики Вадима Брынзана при рассмотрении вотума недоверия правительству попросили ответить на вопрос, как ведомство занимается решением проблемы транспортников с авторизациями на перевозку товаров в Россию.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил на заседании парламента, где рассматривается вотум недоверия кабмину, что на следующей неделе был запланирован визит в Россию по приглашению главы Минтранса, в ходе которого молдавская сторона намеревалась обсудить возможность отмены дозволов и либерализации рынка перевозчиков.

С начала ноября в Молдове проходят протесты перевозчиков, которые перекрывают трассы национального значения в различных населенных пунктах, выражая недовольство тем, что не могут получить авторизации на транспортировку товаров в Россию.

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще несколько тысяч соответствующих лицензий.

"Проблема появилась еще летом. Тогда мы начали вести переговоры с коллегами из министерства транспорта России, чтобы увеличить число квот. К решению вопроса подключился депутат Александр Слусарь и президент Игорь Додон", - сказал Брынзан в парламенте. © Sputnik / Osmatesco Решение принято: сколько авторизаций получат молдавские транспортники

По его словам, одна из проблем заключается в том, что порядка тысячи авторизаций находятся у транспортников и не используются ими, в то время как другие не могут перевозить товар.

"На прошлой неделе мы встретились с представителями Минтранса и достигли договоренность, что кроме 500 авторизаций, которые нам выделят в этом году, получим дополнительно еще тысячу авторизаций к квоте на следующий год. То есть в следующем году будет 16 тысяч дозволов", - отметил Брынзан.

Министр отметил, что проблема тянется еще с 2015 года, когда эти дозволы были введены.

"Сейчас мы пытаемся убедить российскую сторону, что эти дозволы нужно отменить", - сказала, в свою очередь, премьер Майя Санду. © Sputnik / Стрингер Транспортники вышли на протест: проблема в авторизациях - видео

Предварительная квота разрешений для молдавской стороны в 2020 году составит 16 тысяч разрешений на двустороннюю перевозку/транзит товаров и 500 авторизаций для перевозки в/из третьих стран.

Также на заседании молдавско-российской комиссии по международным автомобильным перевозкам установлен порядок использования молдавскими перевозчиками разрешений на двустороннюю перевозку/транзит товаров — 8 тысяч разрешений могут быть использованы для перевозки на территорию РФ, начиная с 1 января 2020, 4 тысячи авторизаций - начиная с 1 июля 2020 года и 4 еще тысячи - начиная с 1 октября 2020 года.

Стороны подтвердили действительность разрешений до 31 января 2020 года.

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