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Молдавские леи.

Цены - просто прелесть: за что гражданам Молдовы приходится платить больше

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова

Кошельки граждан Молдовы пустеют с необыкновенной быстротой, цены растут, а инфляция "съедает" покупательскую способность населения.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Многие граждане нашей страны, отправляясь в магазины и на рынки, сетуют, что денег на все, что хотелось бы приобрести, не хватает. Их жалобы оправданы, поскольку за последний месяц цены по ряду товарных категорий действительно возросли. 

Основные подорожания за минувший месяц коснулись продуктов питания - они выросли в цене на 1,8%. Непродовольственные товары за минувшие 30 дней стали обходиться лишь на 0,3% дороже. Как сообщают в Национальном бюро статистики Молдовы, уровень инфляции с начала года в республике составил 5,5%, а за год - с октября 2018 по аналогичный период 2019-го - 6,8%. 

В продуктовой группе товаров к ноябрю месяцу больше начали стоить баклажаны - на 42,3%, помидоры - на 28,5%,огурцы - на 18,9%, картофель - на 17,3%, болгарский перец - на 8%, капуста - на 4%, импортные фрукты - на 7,8%, цитрусовые - на 8,3%.

Троллейбус.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если брать во внимание сферу услуг, то наиболее подорожала стоимость водительских курсов - почти на 6 % и авиабилетов - в среднем, на 3,5%, проезд в такси стал стоить больше на полтора процента. Между тем, туристические поездки в зарубежные страны подешевели, отчасти из-за сезонного фактора, на 5,5%.

Из предметов гардероба заметнее всего подорожали мужские демисезонные и зимние куртки - почти на 3,5%, зимняя обувь - на 1,5%, свитера, джемперы и кофты - на 1,3%.

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Теги:
леи, деньги, причины, рост цен, услуги, цены


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