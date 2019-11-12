Валютный курс НБМ на среду: дружный рост конкурентов — за одним исключением

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — практически все игроки пойдут вверх.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 13 ноября.

Вырастут в цене все основные валюты, кроме российского рубля, который несколько подешевеет.

Американский доллар подорожает более чем на два бана, до 17,4562 лея.

Евро станет дороже менее чем на один бан, до 19,2332 лея.

Украинская гривна "потяжелеет" менее, чем на один бан, до 0,7133 лея.

Тот же рост будет и у румынского лея, он достигнет отметки в 4,0386 лея.

Российский рубль, напротив, подешевеет, но незначительно - менее, чем на один бан, до 0,2725 лея.

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