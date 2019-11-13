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В Кишиневе открывается форум Moldova Business Week

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Среди основных тем "Moldova Business Week" - меры, необходимые для улучшения инвестиционного климата, развитие агропродовольственной индустрии, туризма, IT-отрасли.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В среду начинает работу форум "Moldova Business Week–2019", организованный Агентством по инвестициям в сотрудничестве с партнерами по развитию. Это событие будет проходить до 16 ноября и соберет в Кишиневе свыше тысячи предпринимателей, инвесторов, импортеров и финансистов со всего мира.

Как и в прошлом году, в повестку включены встречи с ведущими экспертами в области экономики, торговли и инвестиций. В течение четырех дней участникам форума предстоит общение с более чем сотней докладчиков из Молдовы, вместе с которыми выступят 26 экспертов из 15 стран мира.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться в рамках "Moldova Business Week", - меры, необходимые для улучшения инвестиционного климата, развитие агропродовольственной индустрии, туризма, IT-отрасли. 

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Особое внимание будет сфокусировано на потенциале органической продовольственной промышленности, возобновляемой энергетике, сфере теле- и кинопроизводства.

В области туризма предстоит обсудить стратегию "Moldova Turism-2030", развитие новых туристических направлений.

"Moldova Business Week" – главное бизнес-событие в Молдове, которое проходит в Кишиневе с 2014 года. Форум объединяет представителей госструктур, предпринимателей из всех отраслей экономики, импортеров, экспортеров, финансистов из нашей страны и из-за рубежа.

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