Политический кризис отразился на бизнес-среде: инвесторы уходят из Молдовы

Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне в связи с политическими событиями останавливают инвесторов от того, чтобы вкладывать средства в проекты в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik, Анна Юрий. В бизнес-среде в Молдове сейчас доминирует неопределенность, заявил Sputnik предприниматель Юрие Ников, который намеревается открыть в Молдове фабрику по сушке овощей.

Во вторник, 12 ноября, парламент выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата - социалисты и демократы.

По словам предпринимателя, политические события в стране вынуждают экономических агентов несколько раз подумать перед тем, как вкладывать инвестиции или нанимать людей на работу, а некоторые предприниматели и вовсе уходят с молдавского рынка.

"Несколько дней назад говорил с партнерами из-за границы, которые планировали вложить свои инвестиции. Но, услышав дискуссии о вотуме недоверия, они решили сделать паузу. Сказали, что вернутся, когда у нас будет новое правительство и четкие ответы на вопросы, появившиеся у них за время пребывания в Молдове", - подчеркнул Ников.

По его словам, политический кризис влияет на бизнес-среду.

"Например, мы должны приостановить реализацию решений, принятых еще четыре дня назад, снова обдумать их и понять, что будет дальше", - сказал собеседник.

Предприниматель отметил, что теперь ждет от будущего правительства стабильности и предсказуемости, а если кризис усугубится, то он не исключает, что может уехать из Молдовы, последовав примеру многих своих подчиненных.

Бизнесмен рассказал, что только за последние несколько месяцев из его компании ушли полтора десятка сотрудников.

"Они уехали не одни, а вместе с семьями. Я был на их месте. В какой-то момент бросил все и уехал. Но через время все, что заработал там, начал вкладывать в Молдове. И сейчас не гарантирую, что не уеду снова. Все зависит от того, что будет дальше – появится стабильность или нет. Будут ли досрочные выборы, или правительства будут сменяться одно за другим? Мы, как мука на сите, качаемся из стороны в сторону. Не было стабильности, последовательности, гарантий для бизнеса. Из-за этого и сильная стагнация. Именно поэтому начался массовый отъезд людей за границу", - заключил предприниматель.

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