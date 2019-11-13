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Предприниматель Юрие Ников

Политический кризис отразился на бизнес-среде: инвесторы уходят из Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне в связи с политическими событиями останавливают инвесторов от того, чтобы вкладывать средства в проекты в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik, Анна Юрий. В бизнес-среде в Молдове сейчас доминирует неопределенность, заявил Sputnik предприниматель Юрие Ников, который намеревается открыть в Молдове фабрику по сушке овощей. 

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
© Sputnik / Rodion Proca
Кабмин Санду отправили в отставку - заседание парламента в фотоленте Sputnik
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Во вторник, 12 ноября, парламент выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата - социалисты и демократы.

По словам предпринимателя, политические события в стране вынуждают экономических агентов несколько раз подумать перед тем, как вкладывать инвестиции или нанимать людей на работу, а некоторые предприниматели и вовсе уходят с молдавского рынка.

"Несколько дней назад говорил с партнерами из-за границы, которые планировали вложить свои инвестиции. Но, услышав дискуссии о вотуме недоверия, они решили сделать паузу. Сказали, что вернутся, когда у нас будет новое правительство и четкие ответы на вопросы, появившиеся у них за время пребывания в Молдове", - подчеркнул Ников. 

По его словам, политический кризис  влияет на бизнес-среду.

"Например, мы должны приостановить реализацию решений, принятых еще четыре дня назад, снова обдумать их и понять, что будет дальше", - сказал собеседник.

Предприниматель отметил, что теперь ждет от будущего правительства стабильности и предсказуемости, а если кризис усугубится, то он не исключает, что может уехать из Молдовы, последовав примеру многих своих подчиненных.

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Бизнесмен рассказал, что только за последние несколько месяцев из его компании ушли полтора десятка сотрудников.

"Они уехали не одни, а вместе с семьями. Я был на их месте. В какой-то момент бросил все и уехал. Но через время все, что заработал там, начал вкладывать в Молдове. И сейчас не гарантирую, что не уеду снова. Все зависит от того, что будет дальше – появится стабильность или нет. Будут ли досрочные выборы, или правительства будут сменяться одно за другим? Мы, как мука на сите, качаемся из стороны в сторону. Не было стабильности, последовательности, гарантий для бизнеса. Из-за этого и сильная стагнация. Именно поэтому начался массовый отъезд людей за границу", - заключил предприниматель.

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