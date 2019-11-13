Почему Молдавский металлургический завод больше не главный налогоплательщик

О трудностях, с которыми сталкивается одно из самых крупных предприятий приднестровского региона, говорили на заседании депутаты Законодательного собрания Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2019 году объемы производства на Молдавском металлургическом заводе (ММЗ) упали, и пальму первенства как главного налогоплательщика предприятие уступило Молдавской ГРЭС. Причины, по которым это случилось, обсуждали на заседании фракции "Обновление".

Трудности на ММЗ возникли после того, как предприятие было вынуждено переориентировать импортные поставки лома, являющегося сырьем для производства стали, с Украины на Румынию.

"И основная загвоздка даже не в наличии этого самого лома, который еще и более дорогой, а в том, что железные дороги сопредельных государств технологически не в состоянии справиться с этим грузопотоком", – рассказал председатель парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.

В свое время ММЗ для запуска производства получил кредиты от коммерческих банков, которые необходимо погасить.

"И здесь, наверняка, без помощи государства, а предприятие государственное, не обойтись. Не исключено, что для поддержания завода для него будет снижено налоговое бремя", - отметили в парламентской пресс-службе.

Уменьшение объемов производства и реализации металлопродукции не только приведет к снижению поступления на завод денежных средств, но и негативно скажется на объемах поставок на ММЗ электроэнергии со стороны "Днестрэнерго".

Тем самым потери возникнут и у этого предприятия, которое получает деньги за транспортировку электроэнергии.

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